Depremzedeler için herkes imkanlarını seferber etti!

11 ilimizi vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından Türk halkı bölgedeki vatandaşlara yardım için tek yürek oldu. Kimi hemen bölgeye koştu kimi gıda-giyim gibi ihtiyaç olan malzemeleri gönderdi. Cebindeki harçlığını, kumbarasındaki parasını, maaşını, birikimini depremzedelere bağışlayanlar da çıktı. Herkes elinden geldiğinde yardımcı olmak için çabaladı. Online ilanlar da destekleri gözler önüne serdi.