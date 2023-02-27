Depremzedeler için herkes imkanlarını seferber etti!

11 ilimizi vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından Türk halkı bölgedeki vatandaşlara yardım için tek yürek oldu. Kimi hemen bölgeye koştu kimi gıda-giyim gibi ihtiyaç olan malzemeleri gönderdi. Cebindeki harçlığını, kumbarasındaki parasını, maaşını, birikimini depremzedelere bağışlayanlar da çıktı. Herkes elinden geldiğinde yardımcı olmak için çabaladı. Online ilanlar da destekleri gözler önüne serdi.
EV-EŞYA ÜCRETSİZ
Kimi mülk sahipleri evlerini depremzedelere ücretsiz olarak açtı, kimi de indirim yapacağını duyurdu. Boş odasına depremzedeleri ağırlamak isteyenler de çıktı. İnternetten "Misafirimiz olun" çağrıları yapıldı. Bu ilgi üzerine 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası başlatıldı. Ev seferberliğine emlakçılar da destek verdi. Depremzedelerden komisyon almayacağını duyuranların sayısının hayli fazla olduğu görüldü. Online sitelerde 'depremzedelere ücretsiz' ilanıyla ev eşyaları da sunuldu. Koltuktan televizyona, yatak odası takımından ranzaya, yemek odasından bebek karyolasına, yastık, yorgan ve battaniyeden çalışma masasına her türlü eşyanın başvuranlara verileceği belirtildi.
ÖĞRENCİYE DESTEK
Depremzedelere lise, üniversite sınavına hazırlık kitapları hediye edeceğini ilanla duyuranlar da çıktı. Çok sayıda öğretmen ve üniversite öğrencisi de depremzedelerin çocuklarına ücretsiz ders vereceğini ilan etti. Ayrıca ücretsiz yabancı dil dersi imkanı sağlayanlar da dikkat çekti. İŞ ÇAĞRISI
Kimi iş ilanlarında da 'istihdamda depremzedelere öncelik verileceği' duyuruldu. İlanlarda işe alınacak depremzedelere maaşa ilaveten yer desteği verileceği ya da yeme-içme masraflarının karşılanacağı da belirtildi.