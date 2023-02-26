Sahipsiz araçlar Milli Emlak’ta! Depremde hayatını kaybeden araç sahiplerinin yakınları araçları teslim alabilecek





KÖYLERE 74 BİN YENİ KONUT

Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi inşa edileceğini açıkladı. Bakan Kurum "Güvenli, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" dedi. Köy evlerinin 17 bin 990 adedi Malatya, 15 bin 59 adedi Hatay, 13 bin 16 adedi Kahramanmaraş, 9 bin 896 adedi Adıyaman, 9 bin 536 adedi Gaziantep, 2 bin 927 adedi Diyarbakır, 2 bin 81 adedi Şanlıurfa, 1.378 adedi Osmaniye'de olacak.



TARSİM'DEN 4.2 MİLYON TL

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlere bağlı olarak 619 bin 766 büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanda, 4 bin 254 kovanda, 107 dekar alanda hasar meydana geldiği, bu zamana kadar 148 hasar dosyası için toplam 4 milyon 248 bin 748 TL hasar ödemesi yapıldığı bildirildi. Açıklamada, 3 bin 269 adet hasar ihbarı alındığı bildirilerek, "İhbarlarda ağırlıklı olarak, hayvan hayat sigortaları branşları öne çıkıyor. Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman önde geliyor" denildi.



UÇUŞ TRAFİĞİ 10 BİNİ AŞTI

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği illere arama kurtarma ekipleriyle yardım malzemelerinin ulaştırılması ve bölgeden tahliyelerin gerçekleştirilmesi için yapılan uçuş sayısı 10 bini geçti. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6-24 Şubat tarihlerinde 8 bin 883'ü iç hat ve 1.333'ü dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçlarıyla toplam 10 bin 216 uçuş trafiği gerçekleştirildi.



KGF PAKETİ 350 MİLYAR OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı depremin ardından kurumların kullanımına 100 milyar liralık kaynak aktarırken Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketi de 350 milyar liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyalarına, dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. Prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) katma değer vergisi oranı 2023 yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi.



ESNAF MORAL İÇİN KEPENK AÇIYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, esnaf depremin izlerini hafifletmek ve sosyal yaşama geri dönüşe destek olmak amacıyla dükkanlarını açmaya başladı. Amaçlarının para kazanmak olmadığını ifade eden esnaf, "Biz sadece, insanlar çarşıya gelebilsin ve yaralar bir an önce kapansın, herkes işine gücüne baksın istiyoruz. Maraş şu anda en az 5-10 sene geriye gitti" dedi. Küçük esnafın keneklerini açması vatandayları da memnun ediyor. Vatandaşlar normal hayata dönmek istiyor.



AFETTE KİRACİYA SÖZLEŞME HAKKI

Asrın felaketiyle binlerce ev yıkıldı, binlercesi için ise yıkım kararı var. Sağlam olan evler de mevcut. Hukukçular yıkılan binalar açısından kira sözleşmesinin sona erdiğini dile getiriyor. Psikolojisi alt üst olan ve evlerine giremeyen kiracıların ise sözleşmesini feshedip kira ödemeyebileceği belirtildi. Hukukçular, öncelikle yıkılan binalar açısından kiralanan ev yok olduğu için kira sözleşmesinin sona erdiğini dile getiriyor. Bu konuda bir tartışma bulunmazken, depremden sonra da sağlam bir şekilde ayakta duran binalarda kiracı olanların ise sözleşmelerini feshedebilecekleri ve kira ödemeyecekleri belirtiliyor. Arzu KAYA



EPDK'DAN DEPREM BÖLGESİ UYARISI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğine yönelik karar alındığını anımsatarak, "Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzede vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder" dedi. Barış ŞİMŞEK

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