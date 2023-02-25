THY’den 2 milyar TL

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası kapsamında şirketin açıkladığı 2 milyar lira değerindeki çeki İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti. Türkiye'nin çok güç bir dönemden geçtiğini belirten Bolat, geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam. Ülkemizin milli havayolu olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimiz ve kardeşlerimiz için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz" dedi. Toplantıya THY Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Bilal Ekşi de katıldı.
13 MİLYARLIK DESTEK HESAPTA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 13 milyar 836 milyon liralık çiftçi destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. 11 kalemde yapılan desteklemelerle 2 milyon 520 bin çiftçi desteklendi. Kirişci, "Toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 lirayı, 425 bin 275 depremzede çiftçimizin hesaplarına yatırıyoruz" diye konuştu.
13 MİLYARLIK DESTEK HESAPTA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 13 milyar 836 milyon liralık çiftçi destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. 11 kalemde yapılan desteklemelerle 2 milyon 520 bin çiftçi desteklendi. Kirişci, "Toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 lirayı, 425 bin 275 depremzede çiftçimizin hesaplarına yatırıyoruz" diye konuştu.