Yeni şehirler için ilk ihale 22 Şubat’ta

Asrın felaketinin yaralarını sarmak için sahada hummalı bir çalışma sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın başını sokacak bir yerinin olması çok mühim ve öncelikli. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Zeminin sağlamlığından, kullanılacak inşaat malzemelere kadar her türlü ayrıntıyı düşünüyoruz" dedi.
İlk ihalenin 22 Şubat'ta yapılıp, Mart'ta temel atılacağını, evlerin 3-4 katlı olacağını söyleyen Kurum, "İlk etapta 200-250 bin konutun inşaatına başlanacak" diye konuştu.
YIKILAN YERLERIN DURUMU
Yıkım yaşanan yerlerin imara açılmasını düşünmediklerini aktaran Kurum, "Kat azaltımı kararı alacağız. Eski şehir merkezlerinde sağlam evlerin yanına sadece ihtiyaca göre tek katlı ve yatay mimaride dükkanlar planlıyoruz. Vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Arsa karşılığı takas veya yeni konutlardan teklif edeceğiz" dedi.
Okan MÜDERRİSOĞLU
İlk ihalenin 22 Şubat'ta yapılıp, Mart'ta temel atılacağını, evlerin 3-4 katlı olacağını söyleyen Kurum, "İlk etapta 200-250 bin konutun inşaatına başlanacak" diye konuştu.
YIKILAN YERLERIN DURUMU
Yıkım yaşanan yerlerin imara açılmasını düşünmediklerini aktaran Kurum, "Kat azaltımı kararı alacağız. Eski şehir merkezlerinde sağlam evlerin yanına sadece ihtiyaca göre tek katlı ve yatay mimaride dükkanlar planlıyoruz. Vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Arsa karşılığı takas veya yeni konutlardan teklif edeceğiz" dedi.
Okan MÜDERRİSOĞLU