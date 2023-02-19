Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur'luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç! 13. MAAŞ ödemesi geliyor! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur'luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç! 13. MAAŞ ödemesi geliyor! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Ocak ayında zamlı emekli maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de ikramiye ödemelerine göz dikti. Hem Ramazan hem Kurban Bayramı öncesi yatırılan emekli ikramiyelerinden milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. İkramiyelere zam gelip gelmeyeceği ise merak edilen konulardan birisi oldu. Emekli bayram ikramiyelerinin 2.750 TL'ye çıkacağı gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Peki, emekli ikramiyelerine zam gelecek mi 2023? İşte detaylar...

takvim.com.tr
19.02.2023 17:19 - Son Güncelleme: 19.02.2023 17:19
Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç! 13. MAAŞ ödemesi geliyor! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 2750 lira olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca kişinin faydalanabildiği emekli ikramiyeleri her yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi yatırılıyor. Bin yüzer lira olarak yatırılan ikramiye yıl içerisinde toplam 2 bin TL olarak veriliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç! 13. MAAŞ ödemesi geliyor! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

GÖZLER İKRAMİYEDE

Emeklilerin gözü şimdi de bayram ikramiyesinde... EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde. Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor.

Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç! 13. MAAŞ ödemesi geliyor! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.

Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç! 13. MAAŞ ödemesi geliyor! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

2 FORMÜL VAR

Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.

Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç! 13. MAAŞ ödemesi geliyor! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek.

SON DAKİKA