Emekliye %122 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 5.500+2.750 TL: 8.250 TL çifte kazanç! 13. MAAŞ ödemesi geliyor! 5.500, 6000, 7000 TL maaş alanlar...

Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 2750 lira olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca kişinin faydalanabildiği emekli ikramiyeleri her yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi yatırılıyor. Bin yüzer lira olarak yatırılan ikramiye yıl içerisinde toplam 2 bin TL olarak veriliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte detaylar...