2023 Şubat ayı enflasyon yüzde kaç sorularının yanıtları gündem oldu. TEFE TÜFE Şubat ayı enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Zira bu oranlarla emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam için bir tahmin ortaya çıkıyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle şubat ayı enflasyonunun 1-2-3 Mart tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Şubat ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için ikinci veri olacak.
OCAK AYI ENFLASYONU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi.