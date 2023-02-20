Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.02.2023 08:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2023 08:54
    ABONE OL

    Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    Mart ayına az bir zaman kala Şubat ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Yılın 2. ayında yansıtılan veri memur ve emekliler için temmuz zammını etkileyecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

    2023 Şubat ayı enflasyon yüzde kaç sorularının yanıtları gündem oldu. TEFE TÜFE Şubat ayı enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Zira bu oranlarla emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam için bir tahmin ortaya çıkıyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...

    ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle şubat ayı enflasyonunun 1-2-3 Mart tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Şubat ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için ikinci veri olacak.

    OCAK AYI ENFLASYONU

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

    Verilere göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 arttı.

    Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi.



        Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.

        Yıllık enflasyon, son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

        Yurt içi üretici fiyatları ise son 13 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.

        EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA

        Ocak ayı itibariyle en yüksek yıllık ve aylık artış sağlık harcamalarında yaşandı. Aylık olarak sağlık harcamaları yüzde 18,35; yıllık olarak ise yüzde 77,22 arttı.

        Sağlık harcamalarını lokanta ve oteller izledi. Yıllık bazda lokanta ve oteller grubunda yüzde 75,13; aylıkta da yüzde 12,73'lük artış kaydedildi.

        2023 yılı Ocak ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        71 ilde öğrenciler ders başı yapıyor!
        Haberler Ekonomi Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı?
            SON DAKİKA