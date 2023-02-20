2023 Şubat ayı enflasyon yüzde kaç sorularının yanıtları gündem oldu. TEFE TÜFE Şubat ayı enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Zira bu oranlarla emeklilere, memurlara ve çalışanlara yapılması beklenen zam için bir tahmin ortaya çıkıyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu 2023? Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...