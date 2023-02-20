Depremin ardından 100 talep artışı! Riskli binalar için 2 seçenek

GÜÇLENDİRME İÇİN TOPLANTI ZORUNLU

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç riskli yapı tespitine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Güven şunları söyledi:

"Binasının riskli olduğunu düşünen herkes 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre riskli yapı tespiti yaptırılabilir. Bu konuda apartmanda karar alınması, genel kurul toplanması gerekmiyor. Bir kişinin hissesi ne olursa olsun binasında karot aldırabilir. Riskli yapı tespiti itirazlı ya da itirazsız kesinleştikten sonra bina için 2 yol bulunuyor.