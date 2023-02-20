Depremin ardından 100 talep artışı! Riskli binalar için 2 seçenek

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıcı etki yaratan, 40 binin üzerinde vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem bir kez daha Türkiye'nin deprem gerçeğini hepimize hatırlattı.
BİNASINDAN KAROT ALDIRABİLİR
Depremler sonrası bina dayanıklılık testine talepte yüzde 100 artış görülürken, bir kişinin hissesi ne olursa olsun binasından karot aldırabilir.
Binasının riskli olduğunu düşünen, depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyenler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurumlara başvurarak bu testi yaptırabilir.
Bakanlığın internet sitesinde, risk tespit raporu için başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor.