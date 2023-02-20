37.1 milyarlık vergi ertelendi

ve Maliye Bakanlığı, bölgedeki 669 bin 562 faal mükellef tarafından 6 Şubat-31 Temmuz arasında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelendiğini, beyanname süresinin 15, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 31 Ağustos'a uzatıldığını kaydetti, şu bilgileri verdi:illerimizdeki 2.1 milyonu aşkın motorlu taşıtlar vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak. 11 ilde ödenmesi gereken yaklaşık 37.1 milyar lira vergi ödemelerini 6 ay erteliyoruz. Ayrıca bu yerlerdeki borçluların vergi dairelerine olan borçları faiz alınmaksızın azami 24 ay süreyle taksitlendirilecektir."