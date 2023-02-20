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    37.1 milyarlık vergi ertelendi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bölgedeki 669 bin 562 faal mükellef tarafından 6 Şubat-31 Temmuz arasında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelendiğini, beyanname süresinin 15, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 31 Ağustos'a uzatıldığını duyurdu.

    37.1 milyarlık vergi ertelendi
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bölgedeki 669 bin 562 faal mükellef tarafından 6 Şubat-31 Temmuz arasında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelendiğini, beyanname süresinin 15, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 31 Ağustos'a uzatıldığını kaydetti, şu bilgileri verdi:

    "BU illerimizdeki 2.1 milyonu aşkın motorlu taşıtlar vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak. 11 ilde ödenmesi gereken yaklaşık 37.1 milyar lira vergi ödemelerini 6 ay erteliyoruz. Ayrıca bu yerlerdeki borçluların vergi dairelerine olan borçları faiz alınmaksızın azami 24 ay süreyle taksitlendirilecektir."
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    Haberler Ekonomi 37.1 milyarlık vergi ertelendi
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