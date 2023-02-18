JP Morgan asrın felaketindeki hasarın maliyetini 25 milyar dolar olarak tahmin etti

ABD'li yatırım bankası JPMorgan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin 25 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. Bu rakam GSYH'nin yüzde 2.5'ine denk geliyor. JPMorgan ayrıca, TCMB'nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8'e indireceği öngörüsü yaptı.



10 ilin GSYH'deki payı

% 9.3: GSYH

% 14.3: Tarım-ormancılık-balıkçılık

% 11.2: Sanayi

% 11.3: İmalat sanayii

% 8.7: İnşaat

% 7.1: Hizmet

% 4.4: Finans-sigorta

% 8.7: İhracattaki payı



TARIM ÜSSÜ İLLER

● Tarımın yüzde 16'sı,

● Tarım alanlarının yüzde 16.2'si, 35.8 milyon dekarı,

● Tüm sebze bahçelerinin yüzde 15.2'si,

● Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekildiği alanların yüzde 15.5'i,

● Meyve, içecek ve baharat bitkileri ekim alanlarının 4'te 1'i 10 ilde.



HASARLI BİNA HARİTASI

●684 BİN: İncelenen bina

●84 BİN 726: Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina

●3 MİLYON 9 BİN 563: İncelenen bağımsız bölüm

●332 BİN 947: Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bağımsız bölüm



YENİDEN İNŞA 465 MİLYAR DOLAR

■ Dünya Bankası yeniden inşa maliyetini çıkardı:

■ Türkiye'nin tamamında yenileme maliyeti 465 milyar dolar çıktı.

■ Söz konusu maliyet 8.7 trilyon lira tutuyor.

■ Banka, Türkiye'deki yapı stokunun büyük bölümünün 2000 yılından önce inşa edildiğini belirtti.