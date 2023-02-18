Depremzede için seferberlik! Yaraları sarmak için yeni paket! Ödemelerde ve yardımlarda kolaylık, üreticilere destek

Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için seferber olundu. Nakdi destekler için düğmeye basılırken, depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, ihtiyaçların karşılanması için yeni önlemler devreye alındı.
YAZI İSTENMEYECEK
Depremler nedeniyle kamu kurumlarının yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ödemeler için aranmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartına bakılıyor. Deprem kapsamında verilecek acil destek yardımı, kira, taşınma, sosyal güvenlik destekleri başta olmak üzere 31 Temmuz'a kadar kamu kurumlarınca yapılacak ödemelerde 'borcu yoktur' yazısı istenmeyecek.
BANKA BAĞIŞLARI İÇİN KOLAYLIK SAĞLANDI
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi. Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların AFAD'a olağanüstü hal süresince yapacağı bağış ve yardımlar mevcut sınırlamalara dahil edilmeyecek. Mevcut uygulamada bankaların bir mali yılda yapabileceği bağış miktarı banka özkaynaklarının binde 4'ünü aşamıyordu.