Depremzede için seferberlik! Yaraları sarmak için yeni paket! Ödemelerde ve yardımlarda kolaylık, üreticilere destek





EV SAHİBİNE 60 BİN, KİRACIYA 24 BİN TL

AFAD, konutu Çevre Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu. Depremzedeler, e-Devlet üzerinden arama bölümüne "Afetzede Barınma Desteği başvurusu" yazarak bu süreçten yararlanabilecek. Konutu yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak. Afetzede ailelere 12 ay süreyle, ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere 24 bin lira kira yardımı verilecek. Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak. Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edilecek ve barınma desteğinden faydalanabilecek. Hazal ATEŞ