Deprem tarifesi! Taşınmak isteyene şok fiyat





İSTİHDAM DAVETİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 'istihdam seferberliği' başlattıklarını söyledi. Üyelerinin halihazırda 2 bin işletmeyle 30 bine yakın istihdam sağladığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "MÜSİAD Ankara üyelerimizin destekleriyle bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için 175 tır sevk ettik. MÜSİAD Ankara olarak istihdam seferberliği başlatıyoruz. İş arayan depremzede vatandaşlar, www.musiadankara.org. tr adresinde paylaşılan link üzerinden kayıt yaptırabilir."



2.8 MİLYAR TL BU AY ÖDENECEK

Depremler dolayısıyla daha önce ayni olarak verilen 2.8 milyar liralık mazot ve gübre desteğini nakdiye çevirerek bu ay içinde ödeyeceklerini söyleyen Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde ürün güncelleme sürelerinin 8 Mayıs'a uzatıldığını söyledi. Kirişci, yıl boyunca ödenecek 530 milyon liralık destek ödemelerinin Şubat sonuna kadar yapılacağını belirtti.



448 ŞUBE HİZMETTE

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Elazığ hariç depremlerden etkilenen illerde bulunan 870 şubeden 448'inin aktif hizmet verebildiğini, 4 bin 131 ATM'nin de 2 bin 977'sinin çalıştığını bildirdi. Açıklamada, "Bölgede 41 mobil şube ve 4 konteyner hizmet vermektedir. 16 geçici hizmet noktasında talepler karşılanıyor. Çalışmalar sayesinde, 10-16 Şubat döneminde 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmete açıldı" denildi.



İGA'DAN HATAY'A KONTEYNER KENT

İGA İstanbul Havalimanı, Hatay'da evsiz kalan afetzedelerin barınması için konteyner kent kuruyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA'ya tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde kurulacak 350 konteynerlik kentin 350 aileye yuva olması hedefleniyor. Sevkiyatı 20-26 Şubat'ta gerçekleştirilecek 21 metrekarelik konteynerlerin her birinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgahı mevcut. Konteynerler 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek. Kampüste ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, 3 ayrı çocuk oyun alanı, revir ve mescit gibi sosyal alanlar yer alacak.



72 MİLYARLIK DESTEK

Kamu bankaları deprem bölgesine toplam 72 milyar liralık destek sağladı. Ziraat Finans Grubu afetzedelere destek olmak için 21 milyar lirası AFAD'a nakdi bağış olmak üzere toplam 35 milyar liralık destek sağladığını duyurdu. VakıfBank Finans Grubu da 12 milyar lirası nakdi olmak üzere 21 milyar lira katkı yaptığı açıkladı. Halkbank Finans Grubu'nun deprem bölgesine sağladığı katkı da 7 milyar lirası nakdi olmak üzere 16 milyar lira oldu. Kamu bankaları ayrıca hayatını kaybeden tüm müşterilerin borçlarını silerken, çeşitli ödeme kolaylıkları ve finansman destek paketlerini de hayata geçirdi.



SAHİPSİZ EŞYALAR HAZİNEYE KALIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkan sahipsiz para ve ziynet eşyaları savcılık işlemlerinin ardından tereke hakimliklerine teslim edilecek. Burada belli bir süre bekletilecek ziynet ve değerli eşyalar, sahibi ya da hak sahiplerine yine ispat karşılığında teslim edilecek. Belirlenen sürede sahibi ya da mirasçısı çıkmayan eşyalar, yine hakimliklerce yapılan işlemlerin ardından hazineye aktarılacak.



SİGORTA POLİÇESİ YÜZDE 112 ARTTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "16 Şubat saat 10.00 itibarıyla, tarafımıza ulaşmış 158 bin 183 hasar ihbarı var" denildi. Açıklamada Zorunlu Deprem Sigortası'na ilginin arttığı belirtilip, şunlar söylendi: "Günlük poliçe üretimi yüzde 112 arttı. Hakkari, Muş, Bingöl, Niğde, Bayburt, Kayseri ve Batman sigortalılık oranında en çok artış görülen başlıca iller."

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