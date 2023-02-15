THY'den hava koridoru! Ücretsiz seferler sürüyor

Asrın felaketi'nin ardından bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen THY, Pegasus ve SunExpress bir yandan arama kurtarma ve yardım ekiplerini bölgeye ulaştırdı, bir yandan da depremzedeleri ücretsiz seferlerle bölgeden tahliye etti. THY, 6-13 Şubat'ta, bin 41 sefer ile 186 bin 790 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgelerine ulaştırdı. Bin 13 sefer ile 182 bin 613 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi. 108 kargo seferi ile 6 bin 708 ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk etti. Dün de 89 sefer ile 16 bin 268 vatandaşı tahliye etti, 14 kargo uçuşu yaptı. SunEkspress ise 11 bin kişiyi bölgeden tahliye etti, 5 bin görevli taşıdı.



1.000 KIŞIYE İŞ İMKANI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesindeki bin aileden 1'er kişiye THY ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını söyledi. Bolat, "Her yıl ihtiyacımıza binaen aldığımız çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuranlara öncelik vererek istihdam edeceğiz" dedi.

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