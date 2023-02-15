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    Sigorta şirketleri de konut ve kasko sigortaları işlemleri sürüyor! DASK ne kadar hasar ödemesi yapacak? Sigortalılar hangi yolu izleyecek?

    Asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki hasarlar için ödemeler başlarken; sigortaya olan talep de arttı. Peki evlerin ve araçların zararı nasıl karşılanacak? Hangi yol takip edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Sigorta güvencesi

    Depremin vurduğu 10 ilimizde yaraların hızla sarılması için seferberlik ilan edilirken, hasar tespit süreci de sürdürülüyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) zorunlu deprem sigortası kapsamında hasar ödemelerini gerçekleştiriyor. Sigorta şirketleri de konut ve kasko sigortaları ile ilgili işlemleri yürütüyor. Peki DASK ne kadar hasar ödemesi yapacak? Sigortalılar hangi yolu izleyecek? İşte zorunlu deprem sigortası ile ilgili soruların yanıtları...

    ✖ Hangi konutlar kapsamda?
    Belediye sınırları içinde kalan meskenler için geçerli. Binaların içinde yer alan ticarethane, büro vb amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler de kapsamda.



    ✖ Prim tutarı ne kadar?
    2023 yılında betorname yapılara 3 bin 16, diğer yapılara ise 2 bin 80 liraya sigorta yapılabiliyor.



        ✖ Hasar halinde ne kadar süre içinde başvuru yapılmalı?
        Yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarı dahi beklemeksizin hasar ödemelerinin gerçekleştirildiği açıklandı. Depremde evleri hasar gören zorunlu deprem sigortası poliçe sahiplerinin kuruma hasar bildirimi yapması ile ilgili bir zaman sınırlaması yok.



        ✖ Hasarı olanlar hangi yolu izlemeli?
        ALO 125, e-Devlet, dask.gov.tr üzerinden başvuru yapılabiliyor.



        ✖ Ödeme nasıl hesaplanıyor?
        DASK, zorunlu deprem sigortası ile maddi zararları nakit olarak karşılıyor. Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında bulunuyor. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınıyor. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirleniyor. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için ek teminat alabiliyor. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gerekli.



            ✖ Tazminat ödemeleri ne kadar süre içerisinde yapılır?
            Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben, tazminat ödemeleri en geç 1 ay içinde yapılıyor.



            ✖ DASK ne kadar ödeyecek?
            Deprem sigortası kapsamında konutun metrekaresine (Bu yıl için metrekare maliyeti 3 bin 16 lira) göre belirlenen ve poliçede yazılan tutar ödeniyor. Konutun tamamen yıkılması halinde poliçede yazılı olan tazminat tutarının tamamı veriliyor. Bu yıl için DASK kapsamında bir konut için verilecek en yüksek tutar 640 bin lira olup, 150 metrekarelik daire için yaklaşık 452 bin lira ödenecek. Eğer konut 100 metrekare ise verilecek tutar 301 bin lira olacak.



            ARAÇLAR İÇİN KASKO DEVREDE
            10 ilimizi etkileyen depremde binlerce araç pert oldu. Yine binlerce araç hasar gördü. Bu araçların zararı ise kasko vasıtasıyla karşılanabilecek. Kasko, deprem nedeniyle pert olan araçların bedelini rayiçi üzerinden ödeyecek.

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            Haberler Ekonomi Sigorta şirketleri de konut ve kasko sigortaları işlemleri sürüyor! DASK ne kadar hasar ödemesi yapacak? Sigortalılar hangi yolu izleyecek?
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