Sigorta şirketleri de konut ve kasko sigortaları işlemleri sürüyor! DASK ne kadar hasar ödemesi yapacak? Sigortalılar hangi yolu izleyecek?

Depremin vurduğu 10 ilimizde yaraların hızla sarılması için seferberlik ilan edilirken, hasar tespit süreci de sürdürülüyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) zorunlu deprem sigortası kapsamında hasar ödemelerini gerçekleştiriyor. Sigorta şirketleri de konut ve kasko sigortaları ile ilgili işlemleri yürütüyor. Peki DASK ne kadar hasar ödemesi yapacak? Sigortalılar hangi yolu izleyecek? İşte zorunlu deprem sigortası ile ilgili soruların yanıtları...
✖ Hangi konutlar kapsamda?
Belediye sınırları içinde kalan meskenler için geçerli. Binaların içinde yer alan ticarethane, büro vb amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler de kapsamda.
✖ Prim tutarı ne kadar?
2023 yılında betorname yapılara 3 bin 16, diğer yapılara ise 2 bin 80 liraya sigorta yapılabiliyor.