Sigorta şirketleri de konut ve kasko sigortaları işlemleri sürüyor! DASK ne kadar hasar ödemesi yapacak? Sigortalılar hangi yolu izleyecek?





✖ DASK ne kadar ödeyecek?

Deprem sigortası kapsamında konutun metrekaresine (Bu yıl için metrekare maliyeti 3 bin 16 lira) göre belirlenen ve poliçede yazılan tutar ödeniyor. Konutun tamamen yıkılması halinde poliçede yazılı olan tazminat tutarının tamamı veriliyor. Bu yıl için DASK kapsamında bir konut için verilecek en yüksek tutar 640 bin lira olup, 150 metrekarelik daire için yaklaşık 452 bin lira ödenecek. Eğer konut 100 metrekare ise verilecek tutar 301 bin lira olacak.