Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? BDDK duyurdu!

Temassız ödeme, günlük hayatta vatandaşların hızlı ve kolay işlem yapmasına imkan sağlıyor. Özellikle son günlerde temassız ödeme yapmaya çalıştıklarında şifre ile karşılaşan kullanıcılar ve işyeri sahipleri detaylara ulaşmak için araştırma yapıyor.