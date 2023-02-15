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    • Ekonomi
    • 15.02.2023 12:18
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    • 15.02.2023 12:18
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    Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? BDDK duyurdu!

    Kartların temassız özelliği hakkında aramalar hız kazandı. Günlük hayatta alışveriş yapan birçok kişi temassız ödeme yönteminden faydalanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımının önüne geçilmesi için önlemler alındı. Peki, Kartların temassız özelliği kapatıldı mı? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kartların temassız özelliği kapatıldı mı?

    Kredi Kartı, hesap kartı ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 750 TL'ye yükseltilmişti.

    Temassız ödeme, günlük hayatta vatandaşların hızlı ve kolay işlem yapmasına imkan sağlıyor. Özellikle son günlerde temassız ödeme yapmaya çalıştıklarında şifre ile karşılaşan kullanıcılar ve işyeri sahipleri detaylara ulaşmak için araştırma yapıyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının önüne geçilmesi için önlemler aldı. Peki kartların temassız özelliği kapatıldı mı? İşte, BDDK'nın aldığı kararın detayları

        KARTLARIN TEMASSIZ ÖZELLİĞİ KAPATILDI MI?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

        Yapılan açıklamada "Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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        Haberler Ekonomi Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? BDDK duyurdu!
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