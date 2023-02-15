Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? BDDK duyurdu!

Kredi Kartı, hesap kartı ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 750 TL'ye yükseltilmişti.
Temassız ödeme, günlük hayatta vatandaşların hızlı ve kolay işlem yapmasına imkan sağlıyor. Özellikle son günlerde temassız ödeme yapmaya çalıştıklarında şifre ile karşılaşan kullanıcılar ve işyeri sahipleri detaylara ulaşmak için araştırma yapıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının önüne geçilmesi için önlemler aldı. Peki kartların temassız özelliği kapatıldı mı? İşte, BDDK'nın aldığı kararın detayları