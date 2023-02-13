10 ilimizdeki depremzedelere destek ödemelerine başlanıyor

Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı, AFAD'a 1 milyar lira ek bütçe sağlanırken, destek ödemeleri hızlı bir şekilde devreye alınmaya başladı. İlk adımda evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere 10 bin lira acil destek, 15 bin lira taşınma yardımı gerçekleştirilecek.