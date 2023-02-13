10 ilimizdeki depremzedelere destek ödemelerine başlanıyor

Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı, AFAD'a 1 milyar lira ek bütçe sağlanırken, destek ödemeleri hızlı bir şekilde devreye alınmaya başladı. İlk adımda evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere 10 bin lira acil destek, 15 bin lira taşınma yardımı gerçekleştirilecek.
1 YIL SÜRECEK
Konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Kira desteği 1 yıl sürecek. Taşınma, kira desteğinde il şartı olmayacak, çadırda kalana da kira bedeli ödenecek. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlanırken, havayolları ücretsiz uçuşlarla taşımaya devam ediyor.
BAŞVURULAR NEREYE?
Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet veya muhtarlıklar üzerinden yapılacak. Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar görenler, afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı konutta oturanlar, iştirak ve müşterek maliki oldukları konut, iş yeri hasar görenler, evleri istimlak edilenler listede yer alıyor.