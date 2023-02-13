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    10 ilimizdeki depremzedelere destek ödemelerine başlanıyor

    Asrın felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması için düğmeye basıldı.10 ilimizdeki depremzedelere destek ödemelerine başlanıyor...

    Hazal Ateş
    Destekler ödeniyor

    Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı, AFAD'a 1 milyar lira ek bütçe sağlanırken, destek ödemeleri hızlı bir şekilde devreye alınmaya başladı. İlk adımda evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere 10 bin lira acil destek, 15 bin lira taşınma yardımı gerçekleştirilecek.



    1 YIL SÜRECEK
    Konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Kira desteği 1 yıl sürecek. Taşınma, kira desteğinde il şartı olmayacak, çadırda kalana da kira bedeli ödenecek. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlanırken, havayolları ücretsiz uçuşlarla taşımaya devam ediyor.



    BAŞVURULAR NEREYE?
    Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet veya muhtarlıklar üzerinden yapılacak. Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar görenler, afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı konutta oturanlar, iştirak ve müşterek maliki oldukları konut, iş yeri hasar görenler, evleri istimlak edilenler listede yer alıyor.



        SİGORTA SEFERBERLİĞİ
        Depremin ardından yaraların hızlı şekilde sarılması için seferberlik ilan edilirken, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) 10 ilde kurulan mobil ofisler hizmete başladı. Hasarı karşılama süreçleri hızla işletilecek, evrak temininde sigortalılara kolaylık sağlanacak.

        24 SAAT HİZMET
        DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi'nce görevlendirilen bağımsız eksper ve mühendislerden oluşan ekipler saha çalışmalarını sürdürüyor. Zorunlu deprem sigortası kapsamında belediye sınırları içindeki meskenler, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bölümler nedeniyle ortaya çıkan zararlar karşılanacak. Sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri de 24 saat hizmet verecek. 10 ilde sağlıktan afet sigortasına kadar her alanda kolaylık sağlanacak. Eksperler, acenteler ile hızlı şekilde bağlantı kurulacak. Hasar tazmin süreçleri hızla işletilecek. Sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerde esneklik sağlanacak, provizyon ile ilgili bekleme süreleri kısaltılacak.

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        Haberler Ekonomi 10 ilimizdeki depremzedelere destek ödemelerine başlanıyor
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