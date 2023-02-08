Türkiye’yi sarsan deprem acısının üstünden para kazanmaya çalışan borsa yüzsüzleri!





AHLAKA UYGUN DEĞİL

Borsadaki hisseler şirketle ilgili olumlu bir gelişme olduğunda taleple birlikte yükseliyor. Sadece alım emirleri verilince de hisse fiyatı tavan oluyor. Depremle birlikte 'insanlık ölmüş' dedirten bazı yatırımcılar çimento ve beton şirketlerinin hisselerine yoğun şekilde alım emri verince hisse fiyatları tavana yükseldi. Endeksteki tüm şirketlerin hisse fiyatları düşerken; sadece çimento ve beton hisselerine yapılan bu 'saldırı', 'manipülasyon' iddialarını da gündeme getirdi. Bazı uzmanlar yapılan işlemlerin 'hukuka' uygun olsa da ahlaka aykırı olduğunu belirtti.



'SİZDEN UTANIYORUZ'

Borsada yapılan bu vicdansız hareketler başta sosyal medyada olmak üzere hemen herkesin tepkilerine yol açtı. Vatandaşlar devletin milli yas ilan etmesine rağmen Borsa İstanbul'un açık tutulmasına da tepki gösterdi:

● Borsa İstanbul neden hâlâ açık tutuluyor ve bu vicdansızlara fırsat veriliyor?

● Sizin gibi utanmazlarla aynı havayı solumaktan utanıyorum...

● Buradaki tüm işlemler SPK tarafından incelenmeli. Manipülasyon olabilir.

● Türkiye kan ağlıyor, binlerce insanımızı kaybetmişiz, bazı insanlıktan nasibini almayanlar bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Yazıklar olsun.

● İnsanların altında kalıp can derdine düştüğü betonun, çimentonun üzerinden para kazanmaya çalışan ahlaksızlar ortaya çıkartılmalı.



HER ÇEVREDEN BÜYÜK TEPKİ GELİYOR

Borsada depremin etkisiyle endeks iki gündür düşüyor. Ancak ne hikmetse beton ve çimento hisseleri tavan oluyor!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN