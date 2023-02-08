Türkiye’yi sarsan deprem acısının üstünden para kazanmaya çalışan borsa yüzsüzleri!

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birisinin acısını yaşarken, bir kısım yüzsüzler fırsatçılık yapıp para kazanma peşine düştü. Bunun en acı örneği ise iki gündür Borsa İstanbul'da yaşanıyor. Deprem felaketinin ardından haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da fırsatçılar beton ve çimento şirketlerinin hisselerine saldırdı. Hisseler ilk gün tavan fiyata çıkarken, dün de bu 'yüzsüzlük' devam etti. Beton ve çimento hisseleri ikinci günde de tavan fiyata yükseltildi.
AHLAKA UYGUN DEĞİL
Borsadaki hisseler şirketle ilgili olumlu bir gelişme olduğunda taleple birlikte yükseliyor. Sadece alım emirleri verilince de hisse fiyatı tavan oluyor. Depremle birlikte 'insanlık ölmüş' dedirten bazı yatırımcılar çimento ve beton şirketlerinin hisselerine yoğun şekilde alım emri verince hisse fiyatları tavana yükseldi. Endeksteki tüm şirketlerin hisse fiyatları düşerken; sadece çimento ve beton hisselerine yapılan bu 'saldırı', 'manipülasyon' iddialarını da gündeme getirdi. Bazı uzmanlar yapılan işlemlerin 'hukuka' uygun olsa da ahlaka aykırı olduğunu belirtti.
'SİZDEN UTANIYORUZ'
Borsada yapılan bu vicdansız hareketler başta sosyal medyada olmak üzere hemen herkesin tepkilerine yol açtı. Vatandaşlar devletin milli yas ilan etmesine rağmen Borsa İstanbul'un açık tutulmasına da tepki gösterdi:
● Borsa İstanbul neden hâlâ açık tutuluyor ve bu vicdansızlara fırsat veriliyor?
● Sizin gibi utanmazlarla aynı havayı solumaktan utanıyorum...
● Buradaki tüm işlemler SPK tarafından incelenmeli. Manipülasyon olabilir.
● Türkiye kan ağlıyor, binlerce insanımızı kaybetmişiz, bazı insanlıktan nasibini almayanlar bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Yazıklar olsun.
● İnsanların altında kalıp can derdine düştüğü betonun, çimentonun üzerinden para kazanmaya çalışan ahlaksızlar ortaya çıkartılmalı.
HER ÇEVREDEN BÜYÜK TEPKİ GELİYOR
Borsada depremin etkisiyle endeks iki gündür düşüyor. Ancak ne hikmetse beton ve çimento hisseleri tavan oluyor!