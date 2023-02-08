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    • Ekonomi
    • 08.02.2023 10:50
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    • 08.02.2023 10:53
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    BORSA DEVRE Mİ KESTİ, NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul devre kesici nedir? 8 Şubat 2023 Borsa neden durdu? Son dakika yorumlar, grafik...

    Son dakika... Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu. İşte detaylar...

    BORSA DEVRE MI KESTI, NEDEN DÜŞTÜ?

    Borsa düştü mü, devre mi kesti, neden durdu soruları sıkça araştırılamaya başlandı. 8 Şubat 2023 sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklama geldi.

    8 ŞUBAT 2023 BORSADA SON DURUM NE?

    Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, "Saat 10:42:31 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

    Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

    Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10.12.01'de de devreye girmişti.

        BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

        Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.

        BORSA KESİCİ NEDEN UYGULANIR?

        Borsada fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınır.
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        Haberler Ekonomi BORSA DEVRE Mİ KESTİ, NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul devre kesici nedir? 8 Şubat 2023 Borsa neden durdu? Son dakika yorumlar, grafik...
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