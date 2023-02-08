BORSA DEVRE Mİ KESTİ, NEDEN DÜŞTÜ? Borsa İstanbul devre kesici nedir? 8 Şubat 2023 Borsa neden durdu? Son dakika yorumlar, grafik...

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10.12.01'de de devreye girmişti.