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    • Ekonomi
    • 08.02.2023 15:47
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    • 08.02.2023 15:47
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    Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! 8-9-10 Şubat evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Şubat ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, 8-9-10 Şubat evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Evde bakım maaşı sorgulama işlemi sürüyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Şubat ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulayabilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

    Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

    Şubat ayı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemelerin ayın 15'inden sonra heasplara yatırılması bekleniyor.

    EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

    2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

        Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Allah devletimizden razı olsun
        Haberler Ekonomi Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! 8-9-10 Şubat evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? e-Devlet sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA