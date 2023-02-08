Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! 8-9-10 Şubat evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi sürüyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Şubat ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulayabilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Şubat ayı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemelerin ayın 15'inden sonra heasplara yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.