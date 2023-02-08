EPDK duyurdu! Deprem bölgesine 787 tankerle akaryakıt gönderildi

6 Ocak 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemizin; Doğu, Güney Doğu ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için bütün sektör temsilcilerimiz azami gayret göstermektedir. Bu süreç; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere AFAD, PETDER ve bölgede hizmet veren bayiler ile etkin bir işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Hatırlanacağı üzere depremin yaşandığı ilk andan itibaren kurumumuz; akaryakıt temininde herhangi bir sorun ya da zaman kaybı yaşanmaması için gerekli adımları atmış ve mevzuata yönelik bütün kısıtları kaldırmıştır. Deprem öncesinde 10 ilimizde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken depremin ardından bu rakam yüzde yüzün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaşmıştır.

İklim koşulları ve depremin şiddetinden etkilenen bazı yolların durumu sebebi ile kimi noktalara ikmal güçlüğü yaşanmakla birlikte akaryakıt taşıyan tankerlerin büyük çoğunluğu hedefine ulaşmayı başarmıştır, ulaşamayanlar ise yolların açılması ile hızla ikmal işlemini tamamlamaktadır.

Bu süreçte bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23,6 milyon lt olup, buna göre bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15,3 milyon litre seviyesindedir. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir.

Bütün vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki hiçbir stok sorunu söz konusu değildir. Zira Mersin'deki Ataş Depolama Tesisleri, Hatay'daki Depolama Tesisleri, Tüpraş Batman ve Kırıkkale Rafinerileri, Diyarbakır Depolama Tesisleri 7/24 hizmet vermekte ve bayilerimize tam kapasite ile akaryakıt ikmali yapabilmektedir.

Başta PETDER ve sahada görev yapan bayilerimiz ile birlikte Enerji Bakanlığımız ve AFAD'ın koordinasyonunda tek bir vatandaşımızın dahi akaryakıt sıkıntısı yaşamaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.