Depremler fırsatçı hortladı! Ahlak da yerle bir oldu

Fırsatçılar, yüzyılın en büyük afetinde yine ortaya çıktı. Hem iş dünyası hem de vatandaşlar yardım kampanyası başlatırken, bazı ahlaksızlar bu durumu fırsata çevirmeyi başardı. Bölgenin en temel ihtiyaçlarından biri olan çadırların fiyatları 1 günde yüzde 50'den fazla arttı. Karşılaştırmalı fiyat analizi yapan bir e-ticaret satış platformunda incelediğimiz fiyat hareketlerine göre; 6 kişilik bir çadırın fiyatı 3 bin 454 lira iken, ihtiyaç listelerinin elden ele dolaşmaya başladığı deprem akşamında yüzde 60 artışla 6 bin 631 liraya fırladı. Yine başka bir satıcının geçen hafta 3 bin 750 liraya sattığı çadırın fiyatının 4 bin 841 liraya çıktığı görüldü. Yine en temel ihtiyaçlardan biri olan ısıtıcı fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti. Depremin yaşandığı gün 229 lira olan ısıtıcı fiyatı dün 242 liraya yükseldi. Deprem gününe kadar 218 liraya satılan elektrikli battaniye dün 242 liraya yükselirken, başka bir satıcıda bu fiyatın 205 liradan 260 liraya fırladığı görüldü. Yine deprem gününe kadar 223 liraya satılan uyku tulumu 240 liraya çıkarken, 89 liraya satılan polar omuz şalının fiyatı 2 kattan fazla artarak 182 liraya fırladı. Battaniyelerde de fiyatları katlayanlar oldu. Bölgede elektrik kesintileri yaşanması nedeniyle telefon şarjı için powerbank'ler en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer aldı. 1 gün önce 499 liradan satılan bir powerbank fiyatının 7 Şubat'ta 599 liraya çıkması dikkat çekti.



EN AĞIR CEZA VERİLECEK

Ticaret Bakanlığı, acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.



BAŞSAVCILIK DA İNCELEMEYE ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; depremi fırsat bilen bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat yükselttiği, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının fahiş oranda artırıldığı ihbarları üzerine inceleme başlattı.



MALİYE'DEN YAPTIRIM UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulayan 'fırsatçılara' gerekli yaptırımların uygulanacağını ve bu suistimalin cezasız kalmayacağını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, suistimal cezasız kalmayacaktır." (Betül ALAKENT)







UTANMAZLAR

Depremzedeler yaşam mücadelesi verirken, yağmacılar ortaya çıktı. İş başına geçen yağmacılar yıkılan, zarar gören marketleri, mağazaları talan etmeye başladı. Kolilere, alışveriş sepetlerine, arabalara elektronik eşyadan gıdaya kadar bulduğu ürünleri doldurup kayıplara karıştı. Sırtına televizyon yükleyip kaçan bile oldu. Kimileri yüzünü kapatırken, kimileri de buna bile gerek görmedi. Vatandaşlar ise yağmacılara karşı önlem alınmasını isterken, yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmaları için çağrı yaptı. Sosyal medyadan da yağmacılara tepki yağdı.