Deprem bölgeleri için seferber olan THY çalışanları 5 saatte 2.3 milyon lira topladı





İş dünyası örgütleri, oda, borsa, sivil toplum örgütleri ve şirketler deprem sonrası yardım çalışmaları başlattı. MÜSİAD: Üyelerinin katkılarıyla hazırlanan yardımların AFAD koordinasyonunda depremden etkilenenlere ulaştırılması için çalışmalara destek veriyor. 200'den fazla yardım aracı, iş makineleri ve ihtiyaç malzemesi taşıyan tırlar bölgeye gitti. 100 karavan depremzedelere ulaştırıldı.

AKFEN HOLDİNG: Aramakurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik AFAD'a 10 milyon liralık yardım yapma kararı alındığını duyurdu.

NEF VAKFI: Afet Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçerek, kriz masası kurdu ve ekiplerini deprem bölgesine ulaştırdı. Battaniye, ısıtıcı, konserve, bebek maması ve bezi, kıyafet, kürek, çapa, hilti, kuru gıda gibi birçok ayni ve nakdi yardımı depremzedelere ulaştırdı. Yardımlarını taşımaya devam ediyor.

TÜRK İLAÇ: Deprem felaketindeki yaraların sarılmasına destek maksadı ile afet bölgesine 100 bin adet serumu hibe etti.

TÜRKİYE PERAKENDECİLER FEDERASYONU: Acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde yerel zincirler olarak kendi içimizde nakdi yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.



CENGİZ'DEN İŞ MAKİNELERİ

Cengiz Holding, grup şirketleri ve iştirakleriyle birlikte deprem bölgelerine destek için harekete geçti. Bölgeye iş makinesi, ekipman, araç, teknik ekip ve kurtarma ekibi desteği sağladı. Deprem bölgesine 20 ekskavatör, 5 vinç, 45 kamyon, 13 4X4 araç, 5 sepetli araç, 2 yakıt tankeri, 2 looder, 2 babcot, 5 lastikli yükleyici, 4 ışık kulesi, 25 lowbed, 66 jeneratör, 10 trafo direği, 40 projektör ve çok miktarda insani yardım malzemesi gönderilirken; ilk aşamada AFAD'a 1.5 milyon liralık bağışta bulunuldu. 368 arama kurtarma ekibine ek olarak iş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan 180 kişi ile destek verilen deprem bölgesinde teknik ekipman dışında insani yardım çalışmalarını da hızlandıran Cengiz Holding, giysi, ısıtıcı ve battaniyeden oluşan 30 bin parça eşyayı deprem bölgesine sevk etti.



BTK'DAN ÖZEL EKIP

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uzmanları, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın talimatıyla depremden etkilenen 10 ile giderek, iletişim altyapısını yerinde koordine etmeye başladı. Bölgeye taşınan mobil baz istasyonlarının yeterliliği, erişilemeyen yerlere mobil haberleşme altyapısının taşınması, internet ve telefon hizmetleri gibi hususlar yerinde kontrol edilecek. Deprem sebebiyle haberleşme altyapısının zarar görmesi nedeniyle bölgeye yüzlerce mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı sevk eden BTK, uzman personelini de gönderdi.



BAĞIŞLARA ÜCRET YOK

Merkez Bankası deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredilerinin vadelerinin uzatıldığını duyurdu. Bağış hesaplarından ücret alınmaması istenen açıklamada, "AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlarımız başta olmak üzere bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması için Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği üyelerine talimat gönderilmiştir" denildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 il için depremin olduğu tarihten itibaren 31 Temmuz'a kadar vergi yükümlülüklerini erteledi.



BAYKAR'DAN 105.7 MİLYONLUK YARDIM DESTEĞİ

BAYKAR, 2 günde toplam 105.7 milyon liralık yardım malzemesi taşıyan tırları deprem bölgesine gönderdi. Yardımların arasında bin jeneratör, 700 bin konserve, 118 bin 666 her yaş grubuna yönelik kıyafetin de bulunduğu öğrenildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Depremin 2. gününde de tedarik ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini deprem bölgelerine göndermeye devam ediyoruz" dedi. Akıncı ve BayraktarTB2 de arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor.

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