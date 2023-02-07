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    • Ekonomi
    • 07.02.2023 19:28
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    • 07.02.2023 19:52
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    BDDK deprem sonrası harekete geçti! Kredi ödemeleri ve taksitlendirme sürelerinde kolaylık

    Türkiye, 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde ykıma neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, felaket sonrası harekete geçti. Buna göre; Depremlerden etkilenen illerde yerleşik kişilere kullandırılacak ve yapılandırılacak kredilerin vadeleri, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil bankalarca belirlenebilecek. Deprem bölgesinde bulunan üye işyerlerince kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırılacak.

    takvim.com.tr
    BDDK deprem sonrası harekete geçti

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.

    BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı.



    KREDİ VADELERİ VE TAKSİTLENDİRME SÜRELERİNDE KOLAYLIK
    Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı.



    Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek.



        BİR KATA KADAR ARTIRILACAK
        Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.
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