Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? Şubat ayı kira artış oranı hesaplama 2023! İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023?

Şubat ayı kira artış oranı hakkında aramalar hız kazandı. Ocak ayı enflasyon verilerinin hemen ardından Şuabt ayı kira artış oranı da açıklanmış olacak. Peki, Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? İşte tüm merak edilenler!
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU 2023?
Ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00'da açıklanmasıyla birlikte ise şubat ayı kira düzenlemesinin yapılacağı oran belli olacak.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.