Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Yılın ilk verisi belli oluyor!

OCAK 2023 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

TÜİK tarafından her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri açıklanıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 oranında artmış ve yıllık enflasyon bir önceki aya göre 20,12 puan azalarak %64,27 olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, en büyük sıkıntı olan enflasyonu %64'e düşürdüklerini ve enflasyonun önümüzdeki ayla hızla %50, %40 ve %30'lu oranlara indiğini göreceklerini söyledi.