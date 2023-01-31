Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Yılın ilk verisi belli oluyor!

Ocak ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, Temmuz ayında maaş zamlarını da etkileyecek. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? İşte detaylar!
OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ocak ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın başında kamuoyu ile paylaşıyor.
Buna göre Ocak ayı enflasyon verilerinin de 3 Şubat günü açıklanması bekleniyor.
OCAK 2023 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
TÜİK tarafından her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri açıklanıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 oranında artmış ve yıllık enflasyon bir önceki aya göre 20,12 puan azalarak %64,27 olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, en büyük sıkıntı olan enflasyonu %64'e düşürdüklerini ve enflasyonun önümüzdeki ayla hızla %50, %40 ve %30'lu oranlara indiğini göreceklerini söyledi.