Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.01.2023 08:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2023 09:05
    ABONE OL

    Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Yılın ilk verisi belli oluyor!

    Ocak ayının son gününde enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ayın başında kamoyu ile paylaşılıyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

    Ocak ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, Temmuz ayında maaş zamlarını da etkileyecek. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Şubat ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? İşte detaylar!

    OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ocak ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın başında kamuoyu ile paylaşıyor.

    Buna göre Ocak ayı enflasyon verilerinin de 3 Şubat günü açıklanması bekleniyor.

    OCAK 2023 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

    TÜİK tarafından her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri açıklanıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 oranında artmış ve yıllık enflasyon bir önceki aya göre 20,12 puan azalarak %64,27 olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, en büyük sıkıntı olan enflasyonu %64'e düşürdüklerini ve enflasyonun önümüzdeki ayla hızla %50, %40 ve %30'lu oranlara indiğini göreceklerini söyledi.

        Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre; cari yıl sonu TÜFE beklentisi %32,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %34,92 olarak açıklanmışken, bu ay %30,44 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde ise sırasıyla %20,56 ve %17,18 olarak gerçekleşti.

        12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Ocak 2023 enflasyon beklenti anketinde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri ele alındığında, TÜFE'nin ortalama %40,74 olasılıkla %20,00-29,99 aralığında, %30,72 olasılıkla %30,00-39,99 aralığında, %17,33 olasılıkla %40,00-40,99 aralığında artacağı öngörülüyor.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan yapılan değerlendirmeye katılımcıların %40,54'ünün beklentilerinin %20,00-29,99 aralığında, %29,73'ünün beklentilerinin %30,00-39,99 aralığında, %16,22'sinin beklentilerinin %40,00-49,99 aralığında olduğu gözlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MTV’de ilk taksit ödemesi için son gün
        Haberler Ekonomi Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Yılın ilk verisi belli oluyor!
            SON DAKİKA