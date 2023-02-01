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    • Ekonomi
    • 01.02.2023 13:59
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    • 01.02.2023 13:59
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    Ocak ayı enflasyonu ne kadar olacak? Ocak 2023 enflasyon beklenti anketi

    Son dakika haberine göre Ocak 2023 dönemi enflasyon verileriyle ilgili öncü bilgiler geldi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,66 oranında artmasının beklendiğini belirtti.

    Ocak ayı enflasyonu ne kadar olacak? İşte ilk veriler

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,66 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,66 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 5,95 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

    Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,55 düzeyinde oluştu.

    Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,18 artış göstermişti.

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