Altın, dolar, gümüş tahmini! FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED sonrası altın ne olur? Uzman isim açıkladı...

FED faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Yılın ilk FED toplantısı sonucu için geri sayılırken gözler açıklama için FED Başkanı Jerome Powell'a çevirdi.
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
FED faiz kararı için geri sayılıyor. 2023 yılının ilk FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Diğer taraftan FED faiz kararı için FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklanması bekleniyor.
FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2023 yılının ilk FED toplantılarının son günü 1 Şubat olarak geçiyor. FED faiz kararının 1 Şubat saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.