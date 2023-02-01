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    • Ekonomi
    • 01.02.2023 16:49
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    • 01.02.2023 16:49
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    Altın, dolar, gümüş tahmini! FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED sonrası altın ne olur? Uzman isim açıkladı...

    2023 yılının ilk FED toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı ile ilgili tahminler geliyor. Özellikle yatırımcıların en sık arattıkları arasında FED sonrası altın ne olur sorusu yer aldı. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    FED sonrası altın ne olur? Uzman isim açıkladı...

    FED faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Yılın ilk FED toplantısı sonucu için geri sayılırken gözler açıklama için FED Başkanı Jerome Powell'a çevirdi.

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

    FED faiz kararı için geri sayılıyor. 2023 yılının ilk FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Diğer taraftan FED faiz kararı için FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklanması bekleniyor.

    FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    2023 yılının ilk FED toplantılarının son günü 1 Şubat olarak geçiyor. FED faiz kararının 1 Şubat saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

        FED FAİZ KARAR TAHMİNİ

        Politika faizinde 25 baz puanlık bir artış olması bekleniyor.

        İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed öncesi ve Fed sonrası dalgalanmaların devam edeceğini ifade ederken, "Bu düşüşlerin şubatın ortalarına kadar 1850 dolar seviyelerine kadar gerilmesini tahmin ediyorum. eknik olacak kısa vade için takip edeceğimiz seviye ons altında bin 880 bin 850 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Ancak orta ve uzun vadede yıllık bazda 2 bin 500 dolar seviyeleri ile alakalı öngörü devam ediyor. Yıllık bazda düşünen yatırımcı için bir alım fırsatı olarak düşünülebilir. Çünkü yine resesyon ve jeopolitik riskler gibi birçok etken emtia fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Amerika Merkez Bankası Fed'in Mart sonrasında yavaşlayacağı ve faiz artırımlarını biraz daha bekletmeye alması gibi etkenler altın gibi değerli metalleri pozitif yönde etkileyecek" dedi.

        "ÇEKİLMELER ALIM FIRSATINA DÖNÜŞÜR"

        "Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir. Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var."

        GRAM ALTIN FİYATI
        1.176,48
        1.179,61

            SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
            1.167,45
            1.167,68



            ALTIN/ONS ($) FİYATI
            1.929,88
            1.930,13



            ÇEYREK ALTIN FİYATI
            1.867,89
            1.909,12



                CUMHURİYET ALTINI FİYATI
                7.471,71
                7.613,25


                YARIM ALTIN FİYATI
                3.724,11
                3.818,24

                ZİYNET ALTINI FİYATI
                7.471,71
                7.613,25

                ATA ALTIN FİYATI
                7.782,79
                7.976,14
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                    Haberler Ekonomi Altın, dolar, gümüş tahmini! FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED sonrası altın ne olur? Uzman isim açıkladı...
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