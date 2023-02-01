Altın, dolar, gümüş tahmini! FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED sonrası altın ne olur? Uzman isim açıkladı...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed öncesi ve Fed sonrası dalgalanmaların devam edeceğini ifade ederken, "Bu düşüşlerin şubatın ortalarına kadar 1850 dolar seviyelerine kadar gerilmesini tahmin ediyorum. eknik olacak kısa vade için takip edeceğimiz seviye ons altında bin 880 bin 850 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Ancak orta ve uzun vadede yıllık bazda 2 bin 500 dolar seviyeleri ile alakalı öngörü devam ediyor. Yıllık bazda düşünen yatırımcı için bir alım fırsatı olarak düşünülebilir. Çünkü yine resesyon ve jeopolitik riskler gibi birçok etken emtia fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Amerika Merkez Bankası Fed'in Mart sonrasında yavaşlayacağı ve faiz artırımlarını biraz daha bekletmeye alması gibi etkenler altın gibi değerli metalleri pozitif yönde etkileyecek" dedi.