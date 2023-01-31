Turizmde hedef 100 milyar dolar! Bakan Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: 2022'de rekor gelir sağladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin 81 ile yayacaklarını vurgulayarak, 2023 yılında 56 milyar dolar gelir, 60 milyon turist hedeflediklerini açıkladı. 2028 yılında ise 100 milyar dolar gelir elde etmeyi planladıklarını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 5 yıllık hedefleri paylaştı. Ersoy, 2023 yılında 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedeflendiğini açıkladı. Bakan Ersoy, yürütülecek tanıtım faaliyetleri, devreye alınacak yeni destinasyon ve turizm çeşitliliğiyle 2028 yılında turist sayısının 90 milyona, toplam gelirin 100 milyar dolara çıkarılacağını belirtti.
2023'te turizm gelirlerinde yüzde 21 artış yaşanacağını anlatan Bakan Ersoy, "Çok ciddi artışı bir sonraki yılda da yapacağız. 2024 yılında 68 milyar dolara, 2025'te 77 milyar dolar, 2026'da 85,3 milyar dolar, 2027'de 93 milyar dolar ve 2028 yılında 100 milyar dolar geliri hedefliyoruz" dedi.
KİŞİ BAŞI GECELİK GELİRLERDE
Kişi başı gelir değil 2018 yılından beri sektör için önemli olanın kişi başı gecelik gelir olduğunu belirten Ersoy, bu noktadaki hedefleri paylaştı. Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirlerde de Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurgulayarak, 2022 yılında 89 dolar olan gecelik gelirin 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında ise 118 dolara çekmeyi hedeflediklerini aktardı.
Bakan Ersoy, "Kriz olan dönemlerde ortalama kalış sürelerinin yükseldiğini görüyoruz. Pandemide 12,6'lara kadar çıktı. Sonra inmeye başladı. Ortalama kalış sürelerinin aşağı doğru gitmesi turizm açısından sağlıklı bir gelişmedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kriz dönemlerinde ve tatil seçimlerinde Türkiye'ye geliyor. Yurt dışı yerleşik Türklerin ortalama kalış süresi 17 geceleme, ortalama yabancı turistin 8,5 gecelemedir. Ortalama kalış süresini ürün çeşitliliği de etkiliyor. İstanbul'da ortalama 4,5 gün konaklama yapılıyor, resort bölgelerinde ortalama 14 geceyi bulan rakamlarla karşılıyoruz. Ocak ayı turist girişlerinde çok önemli gelişmeler oldu. Gayet iyi rezervasyonlar geliyor. Bu da bizim 2023 hedeflerimizin çok gerçekçi belirlendiğini gösterir" dedi.
Ürün çeşitlemesi portföyü kapsamında yeni odak pazarlar oluşturduklarının altını çizen Bakan Ersoy, "Bu dönemde bu pazarlarda ciddi artışlar göreceğiz. Bunların başında ABD geliyor. 2019 yılında ABD'den yaklaşık 520 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl 1 milyonu aştık, önümüzdeki sene 1,8 milyon ziyaretçi ağırlamak. Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısını film endüstrisinin de etkisiyle artıracağız. Oradaki insanlar Yunus Emre Enstitüsü'ne başvurarak Türkçe öğrenmek istiyorlar. Globalde yaptığımız reklam ve tanıtımlarla oradan gelen ziyaretçi sayısını artıracağız. Körfez, Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden gelen ziyaretçileri 2023 yılından itibaren artıracağız" diye konuştu.
HOLLYWOOD ORTAK YAPIMI DİZİLER GLOBAL PLATFORMLARDA YAYINLANACAK
Markalaşma stratejisinin ikinci aşamasına geçtiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, 2021 ve 2022'de Türkiye'nin dünyada açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduğunu açıkladı.
Bakan Ersoy, Türkiye'nin markalaşma adına atacağı adımları "Markaların deneyimlenmesi ve etkili kişiler tarafından deneyimlerin paylaşılması, Türkiye'nin Sürdürülebilir Turizm'de dünyanın önemli turizm markalarından biri olması, Türkiye'nin moda, sinema, reklam çekimlerine ve uluslararası üne sahip sanatçıların konser, sergi gibi faaliyetlerine evsahipliği yapması" olarak açıkladı.
Bakan Ersoy, Hollywood ortak yapımı diziler projesinin 2023 yılında hayata geçirileceğini açıkladı. Ersoy, "Hollywood ve Türk yatırımcılarla ortak dizi, film üretimine başlayacağız. Bu filmlerin global platformlarda yayınlanmasını sağlayacağız. Çok geniş bir izleyici kitlesi bekliyoruz" dedi.