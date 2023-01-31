Turizmde hedef 100 milyar dolar! Bakan Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: 2022'de rekor gelir sağladık





KİŞİ BAŞI GECELİK GELİRLERDE

Kişi başı gelir değil 2018 yılından beri sektör için önemli olanın kişi başı gecelik gelir olduğunu belirten Ersoy, bu noktadaki hedefleri paylaştı. Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirlerde de Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurgulayarak, 2022 yılında 89 dolar olan gecelik gelirin 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında ise 118 dolara çekmeyi hedeflediklerini aktardı.



Bakan Ersoy, "Kriz olan dönemlerde ortalama kalış sürelerinin yükseldiğini görüyoruz. Pandemide 12,6'lara kadar çıktı. Sonra inmeye başladı. Ortalama kalış sürelerinin aşağı doğru gitmesi turizm açısından sağlıklı bir gelişmedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kriz dönemlerinde ve tatil seçimlerinde Türkiye'ye geliyor. Yurt dışı yerleşik Türklerin ortalama kalış süresi 17 geceleme, ortalama yabancı turistin 8,5 gecelemedir. Ortalama kalış süresini ürün çeşitliliği de etkiliyor. İstanbul'da ortalama 4,5 gün konaklama yapılıyor, resort bölgelerinde ortalama 14 geceyi bulan rakamlarla karşılıyoruz. Ocak ayı turist girişlerinde çok önemli gelişmeler oldu. Gayet iyi rezervasyonlar geliyor. Bu da bizim 2023 hedeflerimizin çok gerçekçi belirlendiğini gösterir" dedi.



Ürün çeşitlemesi portföyü kapsamında yeni odak pazarlar oluşturduklarının altını çizen Bakan Ersoy, "Bu dönemde bu pazarlarda ciddi artışlar göreceğiz. Bunların başında ABD geliyor. 2019 yılında ABD'den yaklaşık 520 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl 1 milyonu aştık, önümüzdeki sene 1,8 milyon ziyaretçi ağırlamak. Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısını film endüstrisinin de etkisiyle artıracağız. Oradaki insanlar Yunus Emre Enstitüsü'ne başvurarak Türkçe öğrenmek istiyorlar. Globalde yaptığımız reklam ve tanıtımlarla oradan gelen ziyaretçi sayısını artıracağız. Körfez, Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden gelen ziyaretçileri 2023 yılından itibaren artıracağız" diye konuştu.