SED yardımı ne zaman hesaplara yatacak? Şubat ayı SED ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak 2023? e-Devlet sorgulama ekranı!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Şubat ayıyla birlikte SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken gözler Aile Bakanlığına çevrildi. Peki, Şubat ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
ZAMLI SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.
ŞUBAT AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığına haberimizde olacaktır...