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    Tapuda fiyat oyunu! 80 bin mükellef ‘RADAR'a takıldı

    Konutta fahiş fiyatlar ve tapu işlemleri mercek altına alındı. 55 bin riskli işlem belirlendi. Değeri düşük gösteren 80 bin mükellef RADAR’a takıldı.

    Barış Şimşek
    80 bin mükellef ‘RADAR’a takıldı

    Hükümet; fahiş fiyat artışları ile mücadele kapsamında konut sektöründe fahiş artış yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar ve piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçıların hepsini yakın takibe aldı.

    İHBARLAR İNCELENDİ
    Vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için geliştirilen İlk Evim, İlk İşyerim ve Yeni Evim Projelerini fırsat bilerek, indirimleri kendi ceplerini doldurmak için kullanan fırsatçılar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği RADAR sistemine takıldı. Bakanlık tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

    AZ ÖDEME YAPTILAR
    İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılmaya başlandı. RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takibe alınırken, sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve Hazine'yi zarara uğratan kişiler tespit edildi. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.

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    Haberler Ekonomi Tapuda fiyat oyunu! 80 bin mükellef ‘RADAR'a takıldı
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