2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi tarih yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, geride kalan 5 yıllık süreçte tarihi başarılar elde etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. 2017- 2022 yıllarını kapsayan verilere göre; son 5 yılda 87 milyon adet varil petrol ve 650 milyon ton hammadde tasarrufu kayıtlara geçti. Sıfır Atık Hareketi sayesinde 347 milyon ağaç kurtarılırken, 3.9 milyon ton sera gazının salınımı da engellendi. Bu süreçte sağlanan su tasarrufu 572 milyon metreküp, depolama alanı tasarrufu ise 69 milyon metreküpe ulaştı. Murathan YILDIRIM