2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi tarih yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, geride kalan 5 yıllık süreçte tarihi başarılar elde etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. 2017- 2022 yıllarını kapsayan verilere göre; son 5 yılda 87 milyon adet varil petrol ve 650 milyon ton hammadde tasarrufu kayıtlara geçti. Sıfır Atık Hareketi sayesinde 347 milyon ağaç kurtarılırken, 3.9 milyon ton sera gazının salınımı da engellendi. Bu süreçte sağlanan su tasarrufu 572 milyon metreküp, depolama alanı tasarrufu ise 69 milyon metreküpe ulaştı. Murathan YILDIRIM
GAZ VE ELEKTRİĞE MART İNDİRİM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayinin kullandığı doğalgaza yüzde 13 ila 16 indirim yapıldığını anımsatarak, "Serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse Mart ayı içerisinde de bir indirim olabilir" dedi. BOTAŞ yetkililerinin Umman'da olduğunu belirten Dönmez, "Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Yıllık 1.4 milyar metreküplük gaz alacağız ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak" dedi.
K'USA'TMA
ABD Adalet Bakanlığı'nın, Google'a, dijital reklam pazarında tekel kontrolüne sahip olduğu iddiasıyla açtığı davanın yankıları sürüyor. Google'ın, Virginia'nın Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nce açılan haksız rekabet davasını kaybetmesi halinde 500 milyar dolarlık dijital reklam sektörünün yeniden şekilleneceği belirtiliyor. Yetkililere göre, hükümet davayı kazanırsa, Google'ın reklam varlıkları dağılabilir.