EYT'liye emeklilik yolu! Tarihi yasanın içeriği ne? Nasıl başvuru yapılacak? Nelere dikkat edilmeli?





Eksik olan prim günlerinizi borçlanarak tamamlayın.

Yasa çıktığında herhangi bir işte çalışmayanlar SGK'ya tahsis talebi için başvuracak.

EYT kapsamında emekli olacakların öncelikle işten ayrılması gerekiyor. Bunun için SGK'dan 'emeklilik hakkı' yazısı alınması ve bunu işverene teslim etmesi gerekiyor.