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    EYT'liye emeklilik yolu! Tarihi yasanın içeriği ne? Nasıl başvuru yapılacak? Nelere dikkat edilmeli?

    Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT’lilere emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis’e taşınıyor. Takvim de belli oldu. Başvurular Şubat’ta, ilk maaş ödemeleri Mart’ta başlayacak...

    Hazal Ateş
    Takvim
    Şubat’ta başvuru Mart’ta ilk maaş
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    Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlardan prim gün ve yıl şartını tamamlayanlara yaşa bakılmadan emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Yürürlüğe girmesinin ardından da emeklilik başvuruları başlayacak. Başvurular Şubat ayı itibariyle, ilk emekli aylığı da Mart ayında yatırılacak. Emeklilik süreci şöyle işleyecek:



    Birinci adımda EYT durumunun öğrenilmesi gerekiyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta kaydının bulunmasına, prim ve yıl şartının tamamlanmasına bakılıyor.



    STATÜYE DİKKAT!
    EYT kapsamında hangi statüden emekli olunacağının da doğru hesaplanması şart. Son 2 bin 520 gün bildirilen prime göre emekli olunuyor. En çok hangi statüden (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) prim bulunuyorsa o statüden emekli olunuyor. Dolayısıyla emekli olunacak statünün prim gün şartlarını tamamlamak gerekiyor.



        Eksik olan prim günlerinizi borçlanarak tamamlayın.
        Yasa çıktığında herhangi bir işte çalışmayanlar SGK'ya tahsis talebi için başvuracak.
        EYT kapsamında emekli olacakların öncelikle işten ayrılması gerekiyor. Bunun için SGK'dan 'emeklilik hakkı' yazısı alınması ve bunu işverene teslim etmesi gerekiyor.



        KOD-8 UYARISI
        Çalışan SGK'dan emekli aylığına veya toptan ödemeye hak kazanacak şekilde ayrılıyorsa Kod-8 seçilmeli.



        İşten çıkış işlemi yapıldıktan sonra emeklilik için bağlı bulunulan il, ilçe Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik başvurusu gerçekleştirilebilecek. Emeklilik başvurusu e-Devlet ya da iadeli taahhütlü posta ile emeklilik tahsis talep formu doldurularak yapılabilecek.



            İşten çıkış alan çalışanın 1 yıldan fazla hizmeti varsa kıdem tazminatı hakkı bulunuyor. Aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için kıdemde iki seçenek var. Kıdem tazminatını hemen alabilecekleri gibi, aynı işyerinde çalışmaya devam ederek birkaç yıl sonra ayrılırken talep edilebilirler.
            Emeklilikten sonra işe devam edeceklerin işverenle konuşup maaş başta olmak üzere çalışma koşullarına ilişkin emeklilik sonrasını netleştirmesi gerekiyor.



            10 ADIMDA EMEKLİLİK
            EYT durumunuzu öğrenin, sigorta statüsünü netleştirin.
            Prim günü ve sigorta sürenizi tespit edin.
            Eksik gün ya da priminizi tamamlayın.
            Borçlanma gerekiyorsa ödemenizi yapın.



            Çalışmıyorsanız tahsis talep formu ile müracaat edin.
            İşverene 'emeklilik hakkı' yazınızı teslim edin.
            İşveren çıkışı 'Kod-8' ile yapmalı.
            Bağlı bulunulan ilçedeki SGK'ya başvurun.
            Kıdem tazminatının ödenme koşullarını netleştirin.
            İşverenle emeklilik sonrasını konuşun.

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            Haberler Ekonomi EYT'liye emeklilik yolu! Tarihi yasanın içeriği ne? Nasıl başvuru yapılacak? Nelere dikkat edilmeli?
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