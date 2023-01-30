EYT'liye emeklilik yolu! Tarihi yasanın içeriği ne? Nasıl başvuru yapılacak? Nelere dikkat edilmeli?

Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlardan prim gün ve yıl şartını tamamlayanlara yaşa bakılmadan emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Yürürlüğe girmesinin ardından da emeklilik başvuruları başlayacak. Başvurular Şubat ayı itibariyle, ilk emekli aylığı da Mart ayında yatırılacak. Emeklilik süreci şöyle işleyecek:
Birinci adımda EYT durumunun öğrenilmesi gerekiyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta kaydının bulunmasına, prim ve yıl şartının tamamlanmasına bakılıyor.
STATÜYE DİKKAT!
EYT kapsamında hangi statüden emekli olunacağının da doğru hesaplanması şart. Son 2 bin 520 gün bildirilen prime göre emekli olunuyor. En çok hangi statüden (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) prim bulunuyorsa o statüden emekli olunuyor. Dolayısıyla emekli olunacak statünün prim gün şartlarını tamamlamak gerekiyor.