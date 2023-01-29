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    10 bin polis alınacak! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamuda 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    10 bin polis alınacak

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.



    ELEKTRİĞE ŞUBAT'TA YÜZDE 15 İNDİRİM
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son aylarda piyasalarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından düşüşün yansıtıldığını kaydederek, bu gelişmeyle şubat ayı itibarıyla toptan elektrik fiyatlarında yüzde 15-16 seviyesinde bir gerilemenin olabileceğini belirtti. Dönmez, "Doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara (elektrik) da yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak." dedi. Dönmez, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesini de bu yıl içinde devreye almayı planladıklarını kaydetti.



    TÜRKİYE FİŞE TAKTI
    Türkiye'nin otomobili Togg'un satışına başlanması için geri sayım sürerken ülkede elektrikli otomobil sayısı da artmaya devam ediyor. Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 132,2 artarak 14 bin 552'ye yükseldi. Togg'un satışlarının başlamasıyla bu rakamların artması bekleniyor. Hibrit otomobillerin artışı da dikkati çekti. Hibrit otomobil sayısı 5 yıl önce 4 bin 415 iken geçen yıl bu rakam 134 bin 662'ye yükseldi.



        LÜKSTE KRİZ YOK
        unlara son örnek Fransa'dan geldi. Louis Vuitton'un ana şirketi LVMH, 2022 yılında 51 milyar euro gelir elde etti. LVMH Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bernard Arnault, başarılarının devamı için çok çalıştıklarını söyledi. Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi ve Loewe'yi bünyesinde barındıran LVMH, dünyanın en değerli tekstil markası. Sadece Louis Vuitton'un 2022 gelirinin ise 22 milyor euroyu aştığına dikkat çekildi. Bernard Arnault'un servetinin ise 216 milyar doları aştı.



        ULUDAĞ'DA KAR SEVİNCİ
        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da beklenen kar yağışı başladı. Aralıksız süren yağışla Uludağ'da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 40'larda kaldığı Uludağ'da, hafta boyunca devam edecek olan kar yağışıyla, sömestir tatilinin son haftasında yoğunluğun da artması bekleniyor. Uludağ'da konaklamanın maliyeti ise gecelik kişi başı 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Kayak bilmeyenler için 50 dakikalık kayak ders ücreti ise 900 TL'den başlıyor.

        YENİ EVİM'E 8 BİN BAŞVURU GELDİ
        "Yeni Evim Konut Finansman Programı"na 10 günde 8 bini aşkın başvuru geldi. Başvuruların 1859'u İstanbul'u kapsayan birinci bölgede, 1797'si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'yı kapsayan ikinci bölgede, 4 bin 371'i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgede ev sahibi olmak isteyenler tarafından yapıldı. Finansman modelinde, % 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vade ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanıyor.

        MB'NİN DESTEĞİ BÜYÜK FIRSAT
        Merkez Bankası'nın yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çeviren firmalara destek tebliğini değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İhracatçılarımızı ve yurt dışında dövizi bulunan üyelerimizi Merkez Bankası'nın bu desteğinden yararlanmaya davet ediyorum" dedi. Baran, fiermaların TL'ye çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar dönüşüm desteği alabileceğini kaydetti.

        THY'DEN SİBER GÜVENLİK ATAĞI
        Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, insan kaynağı konusunda Türkiye'nin siber güvenlik sektörüne katkı sağlamak amacıyla, Cyber Take-Off GRC Eğitimi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Yıldız, "THY'de ve Turkish Technology'de çalışma yanında, siber güvenlik ve IT alanında kariyer yapmak için ilk adımı atmaya hazırlanan gençlerimiz için bir fırsat" dedi.

        TÜRKIYE'NİN İLK HİDROJEN KÖYÜ
        GAZBİR-GAZMER Proje ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Mehmet Şerif Sarıkaya, Türkiye'nin ilk hidrojen saha uygulaması olacak "HyVillage (Hidrojen Köyü)" projesinin, onay süreçleri sonrasında hayata geçirileceğini belirterek, bunun Türkiye'de hidrojen stratejisine teknik ve mevzuat açısından yol göstermesi ve hidrojen çalışmalarının geleceğine yön vermesi açısından stratejik bir adım olduğunu söyledi.

        NATO'NUN İSTİHBARATINA TÜRK YAZILIM
        Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilecek yazılımla sağlayacak. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, Türk savunma sanayisinin yazılım alanındaki en önemli ihracat başarılarından birine imza attı. NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansının, Teşkilat kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM kazandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda çıkılan yolda, uluslararası kuruluşlara, yazılım alanındaki yetkinlerini de aktarma seviyesine ulaştıklarını söyledi.

        ELİMİZ GÜÇLENECEK
        Sanayiciler, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, bu adımların rekabet gücünü artıracağını, üretimi destekleyeceğini bildirdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Sanayi üretiminin temel girdilerinden olan enerji kalemlerindeki fiyat indirimlerinin üretime artış yönünde etki yapması beklenir" dedi. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da "İndirim özelikle Uzak Doğu ülkeleriyle rekabetimizi artırır" dedi.
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        Haberler Ekonomi 10 bin polis alınacak! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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