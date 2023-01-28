Küçük işletmeleri koruyacak yasa Meclis'ten geçti!

TBMM Genel Kurulu, haksız rekabeti önleyecek, küçük işletmeleri koruyacak yasayı kabul etti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:

◗ İŞİNİ BOZAMAYACAK: Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerinin ticari faaliyetini bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan, normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına zorlayan faaliyetler haksız ticari uygulama kapsamına alınıyor.

◗ KAMPANYA MALİYETİ YÜKLENEMEYECEK: Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak, kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, hizmet vermediği halde mağaza açılışı, tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında prim ve bedel almak haksız ticari uygulamalar arasında yer alacak.

◗ GIDA İÇİN ÖZEL DÜZENLEME: Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişler, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal edilemeyecek. Bu tür ürünler için 30 gün içinde ödeme yapılacak.

◗ ZAYİ OLMA MALİYETİ YÜKLENEMEYECEK: Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra bozulma ya da zayi olma gibi maliyetleri yansıtılamayacak.

◗ 18 YILA ÇIKIYOR: Toptancı hallerindeki kiralama hakkı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak. Lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi ise 2 yıldan 3 yıla yükseltilecek.

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