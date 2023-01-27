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    • Ekonomi
    • 27.01.2023 15:40
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    • 27.01.2023 15:54
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    Son dakika: Tarihin en büyük borç yapılandırması Meclis'te

    Son dakika haberleri... Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

    Tarihin en büyük borç yapılandırması Meclis’te

    Son dakika haberleri... Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

    HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
    Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

    Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

    Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

        TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI
        Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

        BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?
        Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmeniz için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamalısınız. Borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilir.

        Güncel borcunuz varsa, başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. İnternet üzerinden başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.

        AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş şu ifadeleri kullandı: "Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz.

        Tarihin en büyük borç yapılandırılması Meclis'te

        Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında. Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek.

            Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi üfe oranından yüzde 90 indirim. İdari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim uyguluyoruz."
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