Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat! Düğün salonları ile ilgili yeni karar





'AVRUPA'YA 40 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ VEREBİLİRİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada yaşanan enerji krizine ilişkin, "Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz" dedi. Dönmez, talep etmeleri halinde 5 LNG terminali ile Avrupa'ya 40 milyar metreküp doğalgaz verebileceklerini anlattı. Doğu ve güneydoğu Avrupa'da herhangi bir gaz ticaret merkezi olmadığını anlatan Dönmez, "Bizim temasta olduğumuz bölge ülkeleri de bizim bu gaz merkezi projesini destekliyorlar. Gaz merkezini 1 yıl içinde işletebilir hale geleceğiz" diye konuştu.

Barış ŞİMŞEK



YAŞLILAR İÇİN YENİ PROJELER GELİYOR

Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2023) başvurular başladı. Bu yıl 6 milyon 205 bin liralık ödenek kullandırılacak. Belediyelerce hazırlanacak projelerin süreleri bir yıl olacak. Projeler, belediyeler tarafından uygulanacak, denetimler ise valiliklerce yürütülecek. Programa başvuracak belediyelerin, proje tekliflerini, 26 Şubat saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerekiyor.



972 MİLYON TL HESABA YATIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarıldı. Söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.



7 PROJE İÇİN 7 MİLYAR LİRA

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2 yıl içinde 7 yeni projeyi hayata geçireceklerini ve 7 milyar lira değerinde yatırıma başlayacaklarını açıkladı. Halen devam eden ModernYaka, Cer Loft, Kekliktepe projelerine ilave olarak 7 proje için çalışmalara başladıklarını dile getiren Kabadayı; İstanbul'da Çekmeköy, Hasköy, Şile ve Bahçeşehir, İzmir'de ise Alsancak, Dikili ve Urla projeleri için yatırıma başlayacaklarını söyledi. 7 projede 990 konut ve 3 otel bulunacağını aktaran İnanç Kabadayı, şöyle konuştu: '2023 yılında yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yıl 250 ve üzeri yeni istihdam sağlama hedefimiz var."



YENİ EVİM SATIŞLARI ARTIRACAK

Meclis'te yasalaşan Yeni Evim kampanyasının sıfır konut satışını artıracağını, tüketiciye uzun vadeli ve uygun taksitli konut kredisi sunduğunu, sektörde satışlara ivme kazandıracağını dile getiren Kabadayı, bu ivmenin gerçekleşmesiyle ipotekli satışların da artacağını vurguladı.

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