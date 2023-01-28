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    Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat! Düğün salonları ile ilgili yeni karar

    Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat! İstanbul’da salı günleri düğün salonlarının tatil olması kararı alındı. Valilik onayına sunuldu. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Dü’gün’ kararı

    İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası Başkanı Adem Sönmez, sektör olarak düğün salonlarının salı günleri tatil olması kararını aldıklarını duyurdu. İstanbul'u pilot bölge olarak seçtiklerini anlatan Sönmez, "Kadın kuaförleri, güzellik uzmanları meslek oda temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde, onlar da tatilin salı günü olmasının daha uygun olacağını, kendilerinin de bu karara uyabileceklerini belirtti" dedi.

    'SALI' İÇİN GÖZLER VALİLİKTE
    Aldıkları kararı İstanbul Valiliği'ne, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve Ticaret Bakanlığı'na bildirdiklerini aktaran Sönmez, "Esnaf arkadaşlarımız müjdenin onaylamasını bekliyor. İstanbul'da pilot olarak başlatılacak çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını bekliyoruz" diye konuştu. Sönmez, sektörün iyi bir dönem geçirdiğini belirterek, ekledi:
    "İstanbul'da bu yıl 200 bin ile 220 bin arasında düğün yapılmasını bekliyoruz."



    TÜKETİCİDEN ŞİKAYET VAR
    Tüketicilerin en çok nelerden şikayetçi olduğu belli oldu. Şikayetvar verilerine göre; platforma geçen yıl 3 milyon 359 bin 451 şikayet ulaştı. Şikayetler Aralık'ta zirve yaptı. Geçen yıl en çok şikayet e-ticaret, finans, iletişim ve kargo sektörleri için yapıldı. Şikayet artış oranında başı çeken kategori ise yüzde 419'luk bir yükselişle vize aracılık hizmetleri oldu. e-ticaret sektöründe büyük firmaların taklit edilmesi mağduriyete sebep oldu. İndirimli ürünlerin gönderilmemesi, düşük fiyatlı siparişlerin iptal edilip aynı ürünlerin yüksek fiyattan satışa konulması gibi konularda şikayet yağdı.



    GİRİŞİMCİLERE HİBE DESTEĞİ
    Türk Telekom'un, üreterek ekonomiye değer katan kadınları desteklediği 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinde son aşamaya gelindi. Dijital pazarlama eğitimi, tasarım odaklı düşünme atölyesi ve mentorluk süreçlerini tamamlayan 20 girişimci kadın, jüri üyeleri karşısında hikayelerini ve iş geliştirme hedeflerini paylaştı. Hibe desteği almaya hak kazanan 10 kadın girişimciye ödülleri törenle verilecek.



        1 GÜNDE 10 MİLYAR DOLAR KAZANDI
        Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, beklentilerin üzerinde gelir ve kâr açıkladı. 2022 genelinde net kârını 2 katına çıkararak 12.6 milyar dolara, gelirlerini ise yüzde 51'lik artışla 81.5 milyar dolara taşıdı. Bu rekor düzeydeki sonuçlarla Nasdaq'ta işlem gören Tesla hisseleri önceki gün yüzde 10.97 değer kazandı. Tesla'nın piyasa değeri de 46.1 milyar dolarlık artışla 502.2 milyar dolara çıktı. Firmanın hisselerinin yüzde 13.4'ünü elinde bulunduran Tesla CEO'su Elon Musk bu yükseliş sayesinde servetini sadece 1 günde 10.1 milyar dolar artırdı.



        'AVRUPA'YA 40 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ VEREBİLİRİZ'
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada yaşanan enerji krizine ilişkin, "Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz" dedi. Dönmez, talep etmeleri halinde 5 LNG terminali ile Avrupa'ya 40 milyar metreküp doğalgaz verebileceklerini anlattı. Doğu ve güneydoğu Avrupa'da herhangi bir gaz ticaret merkezi olmadığını anlatan Dönmez, "Bizim temasta olduğumuz bölge ülkeleri de bizim bu gaz merkezi projesini destekliyorlar. Gaz merkezini 1 yıl içinde işletebilir hale geleceğiz" diye konuştu.
        Barış ŞİMŞEK

        YAŞLILAR İÇİN YENİ PROJELER GELİYOR
        Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2023) başvurular başladı. Bu yıl 6 milyon 205 bin liralık ödenek kullandırılacak. Belediyelerce hazırlanacak projelerin süreleri bir yıl olacak. Projeler, belediyeler tarafından uygulanacak, denetimler ise valiliklerce yürütülecek. Programa başvuracak belediyelerin, proje tekliflerini, 26 Şubat saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerekiyor.

        972 MİLYON TL HESABA YATIRILDI
        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarıldı. Söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.

        7 PROJE İÇİN 7 MİLYAR LİRA
        Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2 yıl içinde 7 yeni projeyi hayata geçireceklerini ve 7 milyar lira değerinde yatırıma başlayacaklarını açıkladı. Halen devam eden ModernYaka, Cer Loft, Kekliktepe projelerine ilave olarak 7 proje için çalışmalara başladıklarını dile getiren Kabadayı; İstanbul'da Çekmeköy, Hasköy, Şile ve Bahçeşehir, İzmir'de ise Alsancak, Dikili ve Urla projeleri için yatırıma başlayacaklarını söyledi. 7 projede 990 konut ve 3 otel bulunacağını aktaran İnanç Kabadayı, şöyle konuştu: '2023 yılında yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yıl 250 ve üzeri yeni istihdam sağlama hedefimiz var."

        YENİ EVİM SATIŞLARI ARTIRACAK
        Meclis'te yasalaşan Yeni Evim kampanyasının sıfır konut satışını artıracağını, tüketiciye uzun vadeli ve uygun taksitli konut kredisi sunduğunu, sektörde satışlara ivme kazandıracağını dile getiren Kabadayı, bu ivmenin gerçekleşmesiyle ipotekli satışların da artacağını vurguladı.

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        Haberler Ekonomi Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat! Düğün salonları ile ilgili yeni karar
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