Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat! Düğün salonları ile ilgili yeni karar

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası Başkanı Adem Sönmez, sektör olarak düğün salonlarının salı günleri tatil olması kararını aldıklarını duyurdu. İstanbul'u pilot bölge olarak seçtiklerini anlatan Sönmez, "Kadın kuaförleri, güzellik uzmanları meslek oda temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde, onlar da tatilin salı günü olmasının daha uygun olacağını, kendilerinin de bu karara uyabileceklerini belirtti" dedi.
'SALI' İÇİN GÖZLER VALİLİKTE
Aldıkları kararı İstanbul Valiliği'ne, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve Ticaret Bakanlığı'na bildirdiklerini aktaran Sönmez, "Esnaf arkadaşlarımız müjdenin onaylamasını bekliyor. İstanbul'da pilot olarak başlatılacak çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını bekliyoruz" diye konuştu. Sönmez, sektörün iyi bir dönem geçirdiğini belirterek, ekledi:
"İstanbul'da bu yıl 200 bin ile 220 bin arasında düğün yapılmasını bekliyoruz."
TÜKETİCİDEN ŞİKAYET VAR
Tüketicilerin en çok nelerden şikayetçi olduğu belli oldu. Şikayetvar verilerine göre; platforma geçen yıl 3 milyon 359 bin 451 şikayet ulaştı. Şikayetler Aralık'ta zirve yaptı. Geçen yıl en çok şikayet e-ticaret, finans, iletişim ve kargo sektörleri için yapıldı. Şikayet artış oranında başı çeken kategori ise yüzde 419'luk bir yükselişle vize aracılık hizmetleri oldu. e-ticaret sektöründe büyük firmaların taklit edilmesi mağduriyete sebep oldu. İndirimli ürünlerin gönderilmemesi, düşük fiyatlı siparişlerin iptal edilip aynı ürünlerin yüksek fiyattan satışa konulması gibi konularda şikayet yağdı.
GİRİŞİMCİLERE HİBE DESTEĞİ
Türk Telekom'un, üreterek ekonomiye değer katan kadınları desteklediği 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinde son aşamaya gelindi. Dijital pazarlama eğitimi, tasarım odaklı düşünme atölyesi ve mentorluk süreçlerini tamamlayan 20 girişimci kadın, jüri üyeleri karşısında hikayelerini ve iş geliştirme hedeflerini paylaştı. Hibe desteği almaya hak kazanan 10 kadın girişimciye ödülleri törenle verilecek.