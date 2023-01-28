Enerji maliyeti düştü! Elektrikten sonra bir indirim de gazda

Sanayi elektriğinden sonra doğalgazına da indirim müjdesi geldi. BOTAŞ, Şubat ayına ilişkin tarife tablosunu paylaştı. Bu kapsamda Şubat'tan itibaren elektrik üretimi amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67'lik indirim uygulanacak.



İŞTE YENİ TARİFE

Sanayi kuruluşlarında ise indirim oranı yüzde 13.30 ila 17.22 arasında değişecek. Yeni kararla sanayi abonelerinin tarifesi kademe 1 için bin metreküp doğalgazda 7 bin 124, kademe 2 için 13 bin 727 lira oldu. Elektrik üretimi amaçlı tarifede bin metreküp gazın fiyatı da 15 bin lira... Mesken abonelerinin tarifesinde ise bir değişiklik olmayacak. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olacak



3 AYDA % 38.4 İNDİRİM

Üretim maliyetlerindeki düşüş reel sektörü rahatlatıp enflasyonla mücadeleye de olumlu katkı sağlayacak. Sanayide kullanılan gaz fiyatında Ekim 2022 esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle yüzde 24.77 ile 38.45 oranlarında indirim yapıldı. Yılbaşından bu yana sanayi grubunda elektrik fiyatı yüzde 25 düştü.

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