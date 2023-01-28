Borçluya 3 ay süre! 14 milyonun beklediği paket Meclis'te...





14 MİLYON VATANDAŞ 361.8 MİLYAR TL'LİK BARIŞ

Teklifin etki analizi şöyle:

● Yapılandırma kapsamına 14 milyon kişi ile ilgili toplam 361.8 milyar liralık borç ve alacak girecek. Bunlardan 362 milyar liralık bölümünün yapılandırmadan yararlanması bekleniyor. 2 bin liranın altında borcu olanların sayısı ise 7 milyon 691 bin 666.

● Yapılandırma kapsamında 100 bin kişiyi ilgilendiren 155 milyar liralık adli para cezası bulunuyor.