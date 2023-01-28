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    Borçluya 3 ay süre! 14 milyonun beklediği paket Meclis'te...

    14 milyon vatandaşın 361 milyar liralık borcuna yapılandırma imkanı sunan tasarı Meclis’e sevk edildi. Haftaya yasalaşması beklenen kolaylıklar için 30 Nisan’a kadar başvuru süresi olacak.

    Zübeyde Yalçın
    BORÇLUYA 3 AY SÜRE

    Türkiye tarihinin en büyük yapılandırma paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kapsamında 14 milyon vatandaşı kapsayan 361 milyar liralık borç yeniden yapılandırılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş teklifin detaylarını açıkladı:



    NELER KAPSAMDA?:
    Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü ve otoyol geçiş cezaları, adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, Tütün Yasası kapsamına giren cezalar, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, kaynak kullanımı destekleme prim borçları gibi tüm borçlar, yapılandırılarak ödenebilecek. SGK primleri, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme zamları gibi alacaklar da yapılandırma kapsamında. Emlak vergisi dahil, belediye gelirleri kapsamında belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı alacaklar da yeniden yapılandırılabilecek.



    2 BİN TL'YE KADAR SİLİNİYOR: Hazine Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerinde takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde ödenmemiş olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.



        31 ARALIK 2022 BAŞLANGIÇ: Yapılandırma kapsamına 31 Aralık 2022'den önceki borçlar girecek.



        NASIL YAPILANDIRILACAK?
        Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016 tarihinden önceki dönemler için yurt içi ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık 0.75 oranı esas alınacak. Peşin ve ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Mayıs olacak.



        BAŞVURULAR 30 NİSAN: Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 30 Nisan'a kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek.



            48 AY VADE: Vatandaş borçlarını 48 aylık taksitlerle ödeyebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE oranından yüzde 90, idari para cezalarının aslında yüzde.



            MATRAH ARTIRIMI: Matrah ve vergi artırımı işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik düzenlemeler de yasa teklifinde yer alıyor. Matrah artırımı kapsamında hesaplanan vergiler peşin veya 12 ayda aylık taksitler şeklinde ödenebilecek.



            14 MİLYON VATANDAŞ 361.8 MİLYAR TL'LİK BARIŞ
            Teklifin etki analizi şöyle:
            ● Yapılandırma kapsamına 14 milyon kişi ile ilgili toplam 361.8 milyar liralık borç ve alacak girecek. Bunlardan 362 milyar liralık bölümünün yapılandırmadan yararlanması bekleniyor. 2 bin liranın altında borcu olanların sayısı ise 7 milyon 691 bin 666.
            ● Yapılandırma kapsamında 100 bin kişiyi ilgilendiren 155 milyar liralık adli para cezası bulunuyor.



                BAŞVURUDA SON GÜN
                30 Nisan Peşin ödemede Yİ ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinirken, taksitli ödemelerde seçilen taksit sayısına göre katsayılar eklenecek. 12, 18, 24, 36 ve 48 taksit seçenekleri bulunacak.

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                Haberler Ekonomi Borçluya 3 ay süre! 14 milyonun beklediği paket Meclis'te...
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