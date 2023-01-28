Borçluya 3 ay süre! 14 milyonun beklediği paket Meclis'te...

Türkiye tarihinin en büyük yapılandırma paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kapsamında 14 milyon vatandaşı kapsayan 361 milyar liralık borç yeniden yapılandırılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş teklifin detaylarını açıkladı:
NELER KAPSAMDA?:
Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü ve otoyol geçiş cezaları, adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, Tütün Yasası kapsamına giren cezalar, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, kaynak kullanımı destekleme prim borçları gibi tüm borçlar, yapılandırılarak ödenebilecek. SGK primleri, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme zamları gibi alacaklar da yapılandırma kapsamında. Emlak vergisi dahil, belediye gelirleri kapsamında belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı alacaklar da yeniden yapılandırılabilecek.
2 BİN TL'YE KADAR SİLİNİYOR: Hazine Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerinde takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde ödenmemiş olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.