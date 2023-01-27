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    • Ekonomi
    • 27.01.2023 09:01
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    • 27.01.2023 09:47
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

    Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

    Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti.

    260 BİN SATIŞ MERCEK ALTINDA
    Geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

    13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

    Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme

    Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

    Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.

    LİSTE FİYATININ ÜZERİNDE TALEP EDİLEN ÜCRET 'VERGİ&NBSP;KAÇAKÇILIĞI' SAYILDI

    Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.
        Bursa Merinos
        Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
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