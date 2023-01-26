Ücretli öğretmene müjde! 140 bin personelin özlük hakları iyileştirilecek

AK Parti, yeni bir torba yasa hazırlığına başladı. Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa değişiklikleri üzerinde duruluyor. Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması düzenlemesinin kapsamı dışında kalan 140 bin çalışan ile ilgili yeni bir çalışma başlattı. Ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin de içinde bulunduğu bu grubun özlük haklarının düzeltilmesi, yeni bir statü getirilmesi gibi konular üzerinde duruluyor. Bu kapsamda izin, tayin gibi haklar düzenlenmiş olacak. Yeni çalışmada sayıları 200 bini bulan uzman çavuşların kadroya alınması yer alıyor. Okullarda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması da gündemde. Teklifte ayrıca gazi, şehit yakınlarına yönelik yeni haklar da yer alacak. Zübeyde YALÇIN







OYUNU İLAN ETTİ

Piyasayı manipüle etmek için bazı büyük firmalar sıfır otomobil yerine yüzlerce hatta binlerce ikinci el araçlar alıyor, ardından fiyatları artırıyor. Oto Galerici Haydar Göksoy, "Türkiye'deki fiyatlar gerçek fiyatlar değil. Birkaç firma binlerce araç stoku yaparak piyasada problem oluşturdu" dedi ve şöyle devam etti: "Örneğin, bir araçtan internetten baktığınızda 500 adet var. Büyük firmalar 100- 150 adedini normal piyasa fiyatı ile topluyor. Örneğin, aldıkları 700 bin liralık arabaya 950 bin lira olarak satış ilanı veriyorlar ve internete girdiğiniz zaman bütün araçların fiyatları sanki 950 bin lira civarı gibi görünüyor. Normal satıcı bakıyor ve 'Benim aracım piyasada bu fiyat olmuş' diyor. Tabii o satıcı da o fiyattan ilan giriyor, sonra katlaya katlaya bu şekilde gidiyor." Mahmut KEŞAN







YOK BÖYLE HA'YAT'

İtalyan ünlü tasarım stüdyosu Lazzarini, 74 metrelik yeni süper yat konsepti Plectrum'u tanıttı. Her biri 5000 beygir gücünde üç motorla hareket ettirilecek yat, denizin üzerinde süzülerek yol alması için dev kanatlarla donatılacak. Turuncu renge sahip yat, sahibi için özel bir süite, 6 misafir kamarasına, helikopter pistine, havuzlu büyük bir plaj kulübüne, iki bot, araba ve su oyuncakları için garajlara sahip olacak. Firma yatın talep üzerine 87 milyon dolara inşa edileceğini açıkladı.