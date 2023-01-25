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    • Ekonomi
    • 25.01.2023 18:42
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    • 25.01.2023 18:44
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    Son dakika: Yeni Konut Finansman Programı kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

    Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

    Konut finansmanına ilişkin teklif kabul edildi
    Konut finansmanına ilişkin teklif kabul edildi.

    TBMM Genel Kurulunda Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

    Teklifle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finans ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak aktarılır. Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Bir madde kapsamında bir takvim yılı içerisinde bankalarca sağlanacak konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar TL'yi aşamayacak.

    Daha önce satılmamış ve yüklenici firma mülkiyetinde olan konutlar için finansman sağlanacak.

    Gerçek kişi ilk üç yıl finansman taksit tutarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konacak ve kamu bankasının talebi üzerine katkı aktarılır.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Yeni Konut Finansman Programı kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
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