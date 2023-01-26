Türkiye'nin en fazla konut satışı yapılan ilçeleri belli oldu!

Türkiye'nin en fazla konut satışı yapılan ilçeleri belirlendi. Birinciliği ise İstanbul Esenyurt aldı. İlçede 1 yılda 36 bin 315 adet konut satışı yapıldı. İkinciliği 26 bin 193 konut satışıyla Antalya'nın Alanya ilçesi alırken, Ankara Çankaya 21 bin 578 adet ile üçüncü oldu. En fazla konut satışı gerçekleşen ilk 10 ilçe incelendiğinde Ankara'dan 3; İstanbul, Antalya ve Gaziantep'ten 2'şer, Bursa'dan ise 1 ilçenin yer aldığı görüldü.







FİYATLAR DA YÜKSELDİ

Konut satışında şampiyon ilçelerdeki fiyat artışları da belirlendi. Endeksa'nın verilerine göre, 2022'de en çok konut satışı yapılan 30 ilçede fiyatlar yüzde 97 ile 212 arasında arttı. Türkiye'nin satış birincisi Esenyurt'ta konut fiyatlarının 1 yılda yüzde 158 artış gösterdiği görüldü. İlçede ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 36, ortalama konut fiyatı 1 milyon 323 bin 960 lira oldu.







MURATPAŞA'DA ARTIŞ % 212

Satış sıralamasında ikinci olan Alanya'da 1 yılda yüzde 189 fiyat artışı görülürken, ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 434, konut fiyatı 3 milyon 154 bin liraya çıktı. Yüzde 185 fiyat artışının yaşandığı Çankaya'da da ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 887, konut fiyatı 2 milyon 65 bin lira oldu. Satış sıralamasında 11 bin 885 adet ile 16'ncı sırada bulunan Antalya Muratpaşa ise fiyat artışında şampiyon oldu. İlçede son 1 yılda fiyatların yüzde 212 arttığı, ortalama metrekare fiyatının 20 bin 145 liraya çıktığı belirlendi.







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