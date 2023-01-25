Alışveriş yaparken dikkat! Sosyal medyada yapılan canlı mezatlar için şikayetler arttı





FARK 'ZAM'ANI

Memur emeklilerine zam ve ek gösterge farkları ayın 27'sinde ödenmeye başlıyor. Memur emeklileri ile dul veya yetimlerine yüzde 30 zam ve ek gösterge farkının ödeme tarihi belli oldu. Emekli Sandığı'ndan emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan zam farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları 27 Ocak Cuma günü ödenmeye başlayacak. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7.8 milyar lirayı bulacak. Yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme verilecek. 59 bin 115 kişiye toplam 562.5 milyon lira ödeme yapılacak.