Alışveriş yaparken dikkat! Sosyal medyada yapılan canlı mezatlar için şikayetler arttı

Kıyafetten antikaya ve koleksiyon ürünlerine kadar pek çok eşyanın sosyal medyada canlı mezat üzerinden satışı yaygınlaşırken, buralardan alışveriş yapan tüketiciler özellikle satılan ürünlerin sahte çıkması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Mezat yoluyla dolandırıcılık vakalarında artış gözlemlediklerini söyleyen Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, şu uyarıları yaptı:
◗Satışı yapanların ticari künye bilgilerini kontrol edin.
◗ Satışı yapan kişi ya da şirketten alışveriş yapıldığına dair fatura ya da satış sözleşmesi düzenlemesini isteyin.
◗ İmkan varsa kapıdan ödeme seçeneğini tercih edin.
◗ Banka üzerinden yapılan ödemelerde de para gönderirken 'açıklama' kısmını boş bırakmayın. Kime ve hangi ürün için gönderildiğini net şekilde yazın.
◗ Mezatlarda da 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilirsiniz. Hakkınızı kullanamadığınız durumlarda tüketici.
ŞİRKET KURUYO'RUS'
Antalya'ya Rus ve Ukraynalı akını konutun yanı sıra iş piyasasında da etkisini gösterdi. Rus yatırımcıların geçen yıl açtığı şirket sayısı yüzde 527, Ukraynalıların ise yüzde 155 artış gösterdi. Kentte 5 bin 695 kayıtlı yabancı yatırımcı içinde bin 61 şirket ve yüzde 19 payla Rusların ilk sırayı aldığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Öztürk, "Rus yatırımcıların 420 yeni şirketinin sektörel dağılımına bakıldığında, 77'şer tanesi tarım ve bilişim, 73'ü gayrimenkul, 62'si otel, 54'ü restoran olarak öne çıkıyor" dedi.
İLK 5'E GİRDİLER
Öztürk, 243 şirketle Ukraynalıların 5'inci sırada olduğunu dile getirdi. Ukraynalı şirketlerin sektörel dağılımını da aktaran Öztürk, 21'inin tarım, 18'inin inşaat alanında söyledi. Kentte 130 ülkeden 20 bin 872 çalışan bulunuyor. Ruslar 3 bin 316, Ukraynalılar bin 913 kişiyle ilk 5'te yer alıyor.
FARK 'ZAM'ANI
Memur emeklilerine zam ve ek gösterge farkları ayın 27'sinde ödenmeye başlıyor. Memur emeklileri ile dul veya yetimlerine yüzde 30 zam ve ek gösterge farkının ödeme tarihi belli oldu. Emekli Sandığı'ndan emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan zam farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları 27 Ocak Cuma günü ödenmeye başlayacak. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7.8 milyar lirayı bulacak. Yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme verilecek. 59 bin 115 kişiye toplam 562.5 milyon lira ödeme yapılacak.