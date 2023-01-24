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    • Ekonomi
    • 24.01.2023 16:51
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    • 24.01.2023 16:51
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    Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK anket sonuçları!

    Ocak ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Şubat ayına sayılı günler kala vatandaşlar Ocak ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Ocak ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar Şubat ayına az bir zaman kala artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? İşte detaylar!

    OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK tarafından 2023 Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

    OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporu sunumunu 26 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. Bu toplantının ardından enflasyon beklentisinin açıklanması bekleniyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI

    Başkan Erdoğan, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde 50'li, yüzde 40'lı, yüzde 30'lu oranlara indiğini de göreceğiz." ifadesini kullandı.

        ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

        Yeni kira düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şeklinde uygulanıyor. Buna göre, 2023 Ocak kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.

        ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        TÜFE oranı daha yüksek çıksa da getirilen üst sınır nedeniyle yüzde 25'ten fazla zam yapılamayacak. Konut kira artışı 1 Temmuz 2023'e kadar %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu nedenle TÜFE 12 ay ortalaması konutta kira artışını etkilemeyecek

        %25 zam oranına göre örnek kira hesaplama şu şekilde:

        Eski kira: 2000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 2500 TL

        Eski kira: 2500 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 3125 TL

        Eski kira: 3000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 3750 TL

        Eski kira: 3500 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 4375 TL

        Eski kira: 4000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 5000 TL

        Eski kira: 4500 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 5625 TL

        Eski kira: 5000 TL yüzde 25 zam) yeni kira 6250 TL

        BİR ÖNCEKİ AYIN ENFLASYON VERİLERİ

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

        Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

        Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
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