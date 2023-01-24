Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK anket sonuçları!

Ocak ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar Şubat ayına az bir zaman kala artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri heyecanla bekliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? İşte detaylar!
OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 2023 Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporu sunumunu 26 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. Bu toplantının ardından enflasyon beklentisinin açıklanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde 50'li, yüzde 40'lı, yüzde 30'lu oranlara indiğini de göreceğiz." ifadesini kullandı.