Erken rezervasyon sevindirdi! Kuşadası ve Didim’e İngiliz ilgisi

Yaz turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de turizmciler, başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen erken rezervasyonlarla beklentilerini yükseltti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden, "2023 yılı rezervasyonları şu anda iyi geliyor. Görüntü iyi bir sezon geçireceğimiz yönünde. Şu anda aldığımız sinyaller ve ön rezervasyonların hepsi bu şekilde" dedi. En çok İngiltere pazarında hareketlilik olduğunu aktaran Özden, şöyle konuştu: "Almanya, Polonya ve Balkan pazarları da oldukça iyi. Onun dışında diğer pazarlarda da bir hareket var. 2019 yılında oldukça iyi bir sezon geçirmiştik. Bu yıl onun üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Kuşadası ve Didim'de Nisan-Ekim aylarındaki doluluk oranlarının bu sezon yüzde 90 gerçekleşeceğini düşünüyorum."