Erken rezervasyon sevindirdi! Kuşadası ve Didim’e İngiliz ilgisi

Yaz turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de turizmciler, başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen erken rezervasyonlarla beklentilerini yükseltti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden, "2023 yılı rezervasyonları şu anda iyi geliyor. Görüntü iyi bir sezon geçireceğimiz yönünde. Şu anda aldığımız sinyaller ve ön rezervasyonların hepsi bu şekilde" dedi. En çok İngiltere pazarında hareketlilik olduğunu aktaran Özden, şöyle konuştu: "Almanya, Polonya ve Balkan pazarları da oldukça iyi. Onun dışında diğer pazarlarda da bir hareket var. 2019 yılında oldukça iyi bir sezon geçirmiştik. Bu yıl onun üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Kuşadası ve Didim'de Nisan-Ekim aylarındaki doluluk oranlarının bu sezon yüzde 90 gerçekleşeceğini düşünüyorum."
İLKLERİN MARKASI
Gaziantep lezzetlerini İstanbullular'a sunan Gaziantepli Babazade, yenilikçi ürünleriyle de dikkatleri çekiyor. Aile markalarının yeni kuşak yöneticisi Eren Can Özsaygılı, İstanbul'da Erenköy ve 4. Levent'te şubelerinin olduğunu, otel ve restoranlara da ürün verdiklerini belirterek, "Bu sayede her gün ortalama 2 bin kişinin ağzını tatlandırmaktayız" dedi. Baklava, katmer, kadayıf ve geleneksel Gaziantep su böreği üretimi yaptıklarını aktaran Özsaygılı, tatlıda birçok ilke imza attıklarını da söyledi. Özsaygılı, "Meyveli baklava çeşitlerimiz 2017'de farklılık yapma isteğiyle ortaya çıktı. Vegan baklavayı da 2018'de sunduk. Soğuk baklavamızı meyve ile birleştirdik. 2023'te de yepyeni lezzetler gelmeye devam edecek" diye konuştu.
MTV'DE TAKSİT ZAMANI
2023 yılına ait Motorlu Taşıt Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi için sona yaklaşıldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak günü sona erecek.