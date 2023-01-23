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    Erken rezervasyon sevindirdi! Kuşadası ve Didim’e İngiliz ilgisi

    Kuşadası ve Didim’de erken rezervasyonlar sevindirdi. En büyük hareketlilik ise İngiltere pazarından geldi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İngiliz ilgisi

    Yaz turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de turizmciler, başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen erken rezervasyonlarla beklentilerini yükseltti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden, "2023 yılı rezervasyonları şu anda iyi geliyor. Görüntü iyi bir sezon geçireceğimiz yönünde. Şu anda aldığımız sinyaller ve ön rezervasyonların hepsi bu şekilde" dedi. En çok İngiltere pazarında hareketlilik olduğunu aktaran Özden, şöyle konuştu: "Almanya, Polonya ve Balkan pazarları da oldukça iyi. Onun dışında diğer pazarlarda da bir hareket var. 2019 yılında oldukça iyi bir sezon geçirmiştik. Bu yıl onun üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Kuşadası ve Didim'de Nisan-Ekim aylarındaki doluluk oranlarının bu sezon yüzde 90 gerçekleşeceğini düşünüyorum."



    İLKLERİN MARKASI
    Gaziantep lezzetlerini İstanbullular'a sunan Gaziantepli Babazade, yenilikçi ürünleriyle de dikkatleri çekiyor. Aile markalarının yeni kuşak yöneticisi Eren Can Özsaygılı, İstanbul'da Erenköy ve 4. Levent'te şubelerinin olduğunu, otel ve restoranlara da ürün verdiklerini belirterek, "Bu sayede her gün ortalama 2 bin kişinin ağzını tatlandırmaktayız" dedi. Baklava, katmer, kadayıf ve geleneksel Gaziantep su böreği üretimi yaptıklarını aktaran Özsaygılı, tatlıda birçok ilke imza attıklarını da söyledi. Özsaygılı, "Meyveli baklava çeşitlerimiz 2017'de farklılık yapma isteğiyle ortaya çıktı. Vegan baklavayı da 2018'de sunduk. Soğuk baklavamızı meyve ile birleştirdik. 2023'te de yepyeni lezzetler gelmeye devam edecek" diye konuştu.



    MTV'DE TAKSİT ZAMANI
    2023 yılına ait Motorlu Taşıt Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi için sona yaklaşıldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak günü sona erecek.



        ANNEYE 530 TL SÜT PARASI
        Hükümet, bu yıl da doğum yapan kadınlara emzirme ödeneği, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği vermeye devam edecek. Emzirme ödeneği 530 liraya çıktı. Bu yıl doğum yapanlara çalışsın çalışmasın 530 lira verilecek. Emzirme ödeneği sistemde görülen rapora istinaden otomatik olarak ödeniyor. İsme yatırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde çekilmesi gerekiyor. Tüm anneler ayrıca ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira ödeme alıyor. SSK'lı çalışan kadınlara izin döneminde iş göremezlik ödemesi de yapılıyor. Hazal ATEŞ



        MUKAVEMET GÖREVE HAZIR
        Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkartmak için çalışmalar sürerken, enerji filosunun son üyesi olan su altı inşaat gemisi Mukavemet, Şubat'ta ilk görevine çıkacak. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan gemi, Filyos Limanı'nda demirlemiş halde. Mukavemet, daha çok su altında devam eden operasyonlara destek verecek. Barış ŞİMŞEK

        TARIM SİGORTALARINA İNDİRİM GELDİ
        Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında düzenlenen sigortalarda üreticilerin tercihleri gözetilerek çeşitli düzenlemelere gidildi. Bitkisel Ürün Sigortası dolu riski tarife fiyatında 87 üründe yüzde 15 indirim yapılırken, 23 üründe yüzde 10 ve 24 üründe yüzde 5 indirime gidildi. Buğday tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapıldı. Tüm branşlarda kadın çiftçi indirimi yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30'dan 40'a yükseltildi. Yüzde 5 şehit ve gazi yakını indirimi getirildi.

        PERAKENDEYE YENİ YASA GELİYOR
        TBMM Genel Kurulu, bu hafta ticarete ilişkin düzenlemeler içeren 'torba' kanun teklifinin yasalaşması için çalışacak. Yasa teklifiyle, perakende ticarete ilişkin ceza hükümlerindeki caydırıcılık artırılacak. Tedarik zincirindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik de düzenleme yapılacak.
        Hasan TEKİN

        TÜRK FINDIĞINA 15 ÜLKEDE TANITIM
        Türk fındığı, Giresun Ticaret Borsası'nca hazırlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi projesi çerçevesinde hedef pazarlar arasındaki 15 ülkede tanıtılacak. Borsa Başkanı Hamza Bölük, "Çin, önemli bir pazar ve her geçen yıl ihracat miktarı artıyor. Hindistan da nüfusu bakımından ciddi bir pazar" diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Erken rezervasyon sevindirdi! Kuşadası ve Didim’e İngiliz ilgisi
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