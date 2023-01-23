Antalya’da davalar arttı! 11 ayda kiralar yüzde 172, konut fiyatları yüzde 140 yükseldi

Rusya ve Ukrayna'dan Antalya'ya yaşanan göç, konut fiyatlarına rekor kırdırdı. Kent genelinde 177 bin yabancının geçici veya normal ikamet izni bulunuyor. Bunların 51 binini Ruslar, 20 bine yakınını da Ukraynalılar oluşturuyor. 3 veya 6 aylık vizelerle gelip, kentte yaşamını sürdüren toplam yabancı sayısının ise 200 bini aştığı, Rus ve Ukraynalıların toplamının da 100 bini bulduğu tahmin ediliyor. Kent genelinde yabancıların ikamet ettiği konut sayısının da 120 bin civarında olduğu belirtiliyor.



'ORTALAMA KİRA 13.600 TL'

Helmann Yapı Başkanı Selman Özgün, son 11 ayda kiralarda yüzde 172, konut fiyatlarında yüzde 140 artış olduğunu söyledi. Kent genelinde ortalama kiraların 5 bin liradan 13 bin 600 liralara ulaştığını belirten Özgün, şöyle konuştu: "Şubat 2022'de ortalama konut satış fiyatları 1 milyon 27 bin lira iken; Aralık sonu itibarıyla 2 milyon 448 bin liraya yükseldi."



'MAHKEMELER TIKANDI'

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez de "Birçok mülk sahibi, cazip fiyatları görünce kiracılarını çıkarmaya çalışıyor ya da biten sözleşmeleri yenilemiyor. Bu durum, kira tahliye davalarını artırdı. Şu an adliyede inanılmaz bir tıkanma var. 10 ay sonraya duruşma tarihi veriliyor. Mevcut duruşmalar gece saatlerine kadar sürüyor. Dava sayısı inanılmaz artmış durumda. Sulh hukuk mahkemeleri tıkandı. Günde 60'a yakın dava görülüyor" diye konuştu. Meslektaşlarının ofis kiraları açısından zorlandığını söyleyen Geçilmez, "Birçok insan tayin durumuyla buraya gelmek istemiyor, gelenler de gitmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.



SATIŞ ŞAMPİYONU ESENYURT

Ülke genelinde geçen yıl en çok konut satılan ilçe 36 bin 315 adetle İstanbul Esenyurt oldu. 26 bin 193 adet ile Antalya'nın Alanya ilçesi izledi. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de 10 farklı kentten ilçeler yer alırken, 27 ilçede satış adedi 10 bini aştı.

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