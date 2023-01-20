SON DAKİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

EYT'liler müjde! Tarih kesinleşti! ''Şubat'ta YASA, Mart'ta İLK MAAŞ''

İşte Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız. EYT ile ilgili hiç bir çelişkili durum söz konusu değil. Sadece mecliste takvimlendirme ile ilgili süreç söz konusu. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Bunun dışında herhangi bir tereddüt yok.

(Seçim tarihi ile ilgili) Sayın Cumhurbaşkanımız seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etti.

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