POS zorunlu oluyor (20 Ocak ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerinde kredi kartı okuyucusu (POS cihazı) bulundurma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.
Taslak ile kartla ödeme talebine olumsuz yanıt verilen müşterilerin mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor. Getirilmesi öngörülen yükümlülüğün başlangıç tarihi ise 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Düzenleme kapsamında, söz konusu mükelleflerin 1 Nisan'dan itibaren iş yerlerinde POS cihazı bulundurmaları gerekecek.
DÜNYAYA BAĞLIYOR
Havacılık sektörüne ilişkin araştırmalara imza atan Cirium'un verilerine göre; İstanbul Havalimanı, dünyanın 'bağlantısı en fazla' havalimanları arasında ikinci sırada yer aldı. Frankfurt Havalimanı, 330 destinasyona bağlantısıyla listenin ilk sırasına yerleşti. İGA İstanbul Havalimanı da 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlayarak Frankfurt Havalimanı'nı ikinci sıradan takip etti.
EPDK BAŞKANI: O PARALAR ÖDENECEK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı elektrik üreticilerinin piyasada oluşan artışlardan tüketiciyi korumak amacıyla kurulan havuz sistemine aktarılacak parayı kendi şirketlerine aktardığını ortaya çıkarmıştı. Şirketlerin 11 milyar lirayı iade etmeleri talep edilirken, 1 hafta geçmeden 1 milyar lirasının iade edildiği belirtildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın iadesi. Ödemeye yanaşmayan olursa EPİAŞ'taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek" şeklinde konuştu.
Barış ŞİMŞEK
MERKEZ BANKASI FAİZİ % 9'DA TUTTU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 9'da bıraktı. Toplantı sonrası yapılan duyuruda, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi.
Taslak ile kartla ödeme talebine olumsuz yanıt verilen müşterilerin mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor. Getirilmesi öngörülen yükümlülüğün başlangıç tarihi ise 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Düzenleme kapsamında, söz konusu mükelleflerin 1 Nisan'dan itibaren iş yerlerinde POS cihazı bulundurmaları gerekecek.
DÜNYAYA BAĞLIYOR
Havacılık sektörüne ilişkin araştırmalara imza atan Cirium'un verilerine göre; İstanbul Havalimanı, dünyanın 'bağlantısı en fazla' havalimanları arasında ikinci sırada yer aldı. Frankfurt Havalimanı, 330 destinasyona bağlantısıyla listenin ilk sırasına yerleşti. İGA İstanbul Havalimanı da 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlayarak Frankfurt Havalimanı'nı ikinci sıradan takip etti.
EPDK BAŞKANI: O PARALAR ÖDENECEK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı elektrik üreticilerinin piyasada oluşan artışlardan tüketiciyi korumak amacıyla kurulan havuz sistemine aktarılacak parayı kendi şirketlerine aktardığını ortaya çıkarmıştı. Şirketlerin 11 milyar lirayı iade etmeleri talep edilirken, 1 hafta geçmeden 1 milyar lirasının iade edildiği belirtildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın iadesi. Ödemeye yanaşmayan olursa EPİAŞ'taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek" şeklinde konuştu.
Barış ŞİMŞEK
MERKEZ BANKASI FAİZİ % 9'DA TUTTU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 9'da bıraktı. Toplantı sonrası yapılan duyuruda, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi.