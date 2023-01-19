Son dakika: SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den borsada yaşanan düşüşle ilgili algı operasyonlarına yanıt

Bu süreçte ters repo sözleşmeleriyle ilgili süre uzattınız. Bu karar piyasayı rahatlattı mı?

Aslında yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmadı. Mevcut düzenlemenin hatırlatılması amacı ile yazı yazıldı. Sektörle görüştük. Ters repo sözleşmelerinin pay piyasasında bir miktar açılmasıyla ilgili talep var ve mevzuat çalışması yapıyoruz. Mevzuat çalışması bitene kadar da tedirginlik olmaması için süre uzattık. Gelecek hafta hazırlarız. Çok büyük serbestlik olmaz ama cüz'i bir miktar işlemlere izin vereceğiz.

Düşüşü halka arzların arka arkaya gelmesinin de tetiklediği söylendi. Bu kadar halka arz olmalı mı?

Halka arzlar rutin başvurudur. İnceleriz, izin vereceklerimize veririz. Siz kabul olanları biliyorsunuz. Bir de reddettiklerimiz var. 'Daha iyi hazırlanın, büyüyün, öyle gelin' dediklerimiz oluyor. 2022'de 40 halka arz oldu. Elimizde kalan halka arz başvuruları vardı. Halka arzlara izin verirken acele etmiyoruz. 'Bir an önce halka arz yapalım' diye bir bakış açımız yok. Ama piyasada yeni arzları karşılayacak kaynak olduğunu görüyoruz.