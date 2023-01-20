Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "İlerleyen aylarda 50, 40 ve 30'lara gerileyecektir"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda gerilemenin yaşandığını söyledi. Bakan Nebati Kocaeli'nde İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Bakan Nebati "Enflasyonda da son dönemde belirgin bir gerilemeye şahit olduk ve ilerleyen aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüzde 50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kocaeli'de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 Dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir. Kocaeli'de kişi başına düşen gelir 2004 yılında 9 bin 867 dolar iken, bu rakam 2021 yılında tam 17 bin 89 dolara yükselmiştir.

İşte bu, alın teri dökülerek ulaşılmış bir başarı hikayesidir. İstihdamda bulunarak, üreterek ve ihracat yaparak bu başarıyı elde eden sizleri tebrik ediyorum. Biz ne diyoruz: "Durmak yok, yola devam!" İnşallah bu rakamları yeni ekonomik yaklaşımımızla çok daha ilerilere taşıyacaksınız.

2022 Kasım itibarıyla şehrimizin yıllıklandırılmış ihracatı, tam 14,7 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumda. Şehrimizin 2002 yılındaki ihracatı neydi hatırlıyor musunuz? Sadece 1,3 milyar dolardı.

İşte bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki iktidarlarımız boyunca Kocaeli'nin ihracatının şahlanarak 11 kattan daha fazla artırdığı anlamına geliyor.

Şehrimiz, 20 yıl önce yıllık bazda yaptığı ihracatın çok daha fazlasını bugün artık aylık olarak gerçekleştirebiliyor.