Türkiye'den Saros Körfezi'ne dev doğalgaz yatırımı! Günlük 150 milyon metreküpü aşacak

Trakya, enerji nakil hatlarının merkezinde 2 uluslararası Doğal Gaz boru hattı bu bölgeden geçiyor. TürkAkım ve TANAP hatlarıyla 47,5 milyar metreküp gaz taşınıyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinde ise kapasite 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Trakya'daki bir diğer enerji - LNG tesisi ise Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi'nde yer alıyor.

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